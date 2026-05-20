Familias de Jalisco crean álbum del Mundial 2026 con rostros de desaparecidos

A unas semanas de que arranque el Mundial 2026, la emoción futbolera ya comienza a sentirse en Guadalajara, una de las sedes oficiales del torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, mientras miles de aficionados cuentan los días para la fiesta del futbol, decenas de familias en Jalisco decidieron convertir el evento deportivo más importante del planeta en una poderosa plataforma de protesta y memoria.

Colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas lanzaron una campaña inédita: un álbum de estampas mundialistas con los rostros de hombres y mujeres que siguen sin regresar a casa. La iniciativa busca aprovechar la atención internacional que generará el torneo para exhibir la crisis de desapariciones que golpea al estado y al país.

La propuesta, impulsada principalmente por el Colectivo Luz de Esperanza, intenta evitar que el ambiente festivo del Mundial termine ocultando una emergencia humanitaria que ha dejado miles de familias marcadas por la incertidumbre y el dolor.

Colectivos de búsquedas buscan que durante el Mundial se reclame ante las pocas acciones de los gobiernos / FB: @LuzdeEsperanzaColectivo

Las estampas que buscan traerlos de vuelta

Inspirados en los tradicionales álbumes tipo Panini, los colectivos transformaron fichas de búsqueda en estampas con diseño mundialista. Cada una muestra el rostro de una persona desaparecida portando la camiseta de la Selección Mexicana, además de incluir su nombre, fecha de desaparición y el lugar donde fue vista por última vez.

La campaña tiene como eje una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: “El balón vuelve a la cancha… ¿Nuestros desaparecidos cuándo volverán a casa?”. Con este mensaje, las familias buscan confrontar la euforia deportiva con una realidad que aseguran sigue siendo ignorada por muchas autoridades y sectores de la sociedad.

Las estampas comenzaron a distribuirse en espacios públicos, redes sociales y actividades organizadas por colectivos de búsqueda, convirtiéndose en un símbolo de protesta, memoria y exigencia de justicia.

En los Fans Fest se harán presentes para reclamar por los desaparecidos en México / FB: @LuzdeEsperanzaColectivo

Mundial 2026 también será escenario de protestas

Además de la campaña visual, los colectivos preparan diversas movilizaciones y actividades durante las semanas previas y durante el Mundial 2026.

Entre las acciones contempladas se encuentran marchas pacíficas, intervenciones urbanas y las llamadas “cascaritas por la memoria”, partidos simbólicos en los que familiares y activistas buscarán mantener viva la exigencia de búsqueda y justicia.

Los organizadores adelantaron que más de 120 familias viajarán a la Ciudad de México para participar en protestas durante el partido inaugural del Mundial, además de realizar actividades en el Centro Histórico y en zonas cercanas al Fan Fest de Guadalajara.

Los colectivos también pidieron a las autoridades que no obstaculicen las manifestaciones y permitan que las familias puedan expresarse libremente en medio de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

El Mundial también tendrá su lado social por parte de grupos colectivos que buscan a sus familiares / FB: @LuzdeEsperanzaColectivo

Jalisco vive una crisis de desapariciones

El contexto detrás de esta campaña es alarmante. Jalisco encabeza las cifras nacionales de personas desaparecidas, acumulando más de 16 mil casos sin resolver, de acuerdo con registros oficiales y colectivos de búsqueda. Para muchas familias, el contraste entre las millonarias inversiones destinadas al Mundial y los recursos limitados para localizar personas desaparecidas refleja una profunda indiferencia institucional.

Cada estampa, aseguran, representa mucho más que una fotografía: simboliza una historia interrumpida, una familia rota y una búsqueda que continúa todos los días. Mientras Guadalajara se prepara para recibir turistas, selecciones y miles de aficionados, los colectivos insisten en que la tragedia de las desapariciones no puede quedar fuera de la conversación pública.

Las movilizaciones serán durante las semanas previas y durante el Mundial 2026 / FB: @LuzdeEsperanzaColectivo