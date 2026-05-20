¿Vives en estas colonias? GAM e Iztapalapa concentran más robos a casa habitación en CDMX

El robo a casa habitación continúa siendo uno de los delitos que más preocupa a familias de la Ciudad de México, especialmente en algunas zonas de Gustavo A. Madero e Iztapalapa, alcaldías que actualmente concentran el mayor número de investigaciones abiertas por este delito.

De acuerdo con cifras recientes de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, entre enero y marzo de 2026 se contabilizaron 51 carpetas de investigación relacionadas con robo a casa habitación con violencia en toda la capital.

Gustavo A. Madero e Iztapalapa encabezan las investigaciones por robo a casa habitación con violencia en CDMX./ Pixabay

Los datos colocan a Gustavo A. Madero e Iztapalapa como las demarcaciones con más reportes, ya que ambas registraron nueve casos cada una durante ese periodo.

Autoridades capitalinas han señalado que este delito mantiene altos niveles de preocupación debido a la manera en que suelen operar algunos grupos criminales, quienes en varios casos utilizan violencia para ingresar a viviendas.

Además, especialistas en seguridad recomiendan a vecinos reforzar medidas preventivas, principalmente en zonas donde se han detectado mayores reportes en los últimos meses.

¿Qué colonias de GAM registran más robos a casa habitación?

Dentro de Gustavo A. Madero, algunas colonias aparecen constantemente en los reportes de incidencia delictiva relacionados con robo a vivienda.

Entre ellas se encuentran Lindavista, Nueva Atzacoalco, Progreso Nacional, La Joya, Capultitlán y La Malinche, zonas donde vecinos han reportado diversos incidentes durante los primeros meses de 2026.

Autoridades capitalinas mantienen vigilancia en zonas con mayores índices de robo a casa habitación./ Pixabay

La alcaldía GAM se mantiene entre las demarcaciones con más población en la capital, situación que también influye en la cantidad de denuncias registradas ante autoridades.

¿Cuáles son las colonias más afectadas en Iztapalapa?

En el caso de Iztapalapa, las colonias con más reportes relacionados con robo a casa habitación con violencia incluyen Tepalcates, Lomas de Zaragoza, Santa María Aztahuacán, San Simón Culhuacán y El Paraíso.

Autoridades capitalinas continúan realizando operativos y acciones de vigilancia en distintas zonas de la ciudad para intentar reducir este tipo de delitos.

Sin embargo, el robo a vivienda sigue apareciendo entre los ilícitos que generan mayor sensación de inseguridad entre habitantes de la CDMX.

Especialistas recomiendan no compartir rutinas en redes sociales, reforzar cerraduras, instalar cámaras de vigilancia y mantener comunicación constante con vecinos para reportar movimientos sospechosos.