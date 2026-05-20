Guillermo Almada apunta a salir del Real Oviedo; Grupo Pachuca busca retenerlo

​La esperanza muere al último. Grupo Pachuca agotará una última plática con el técnico Guillermo Almada para buscar que se mantenga al frente del Real Oviedo, aunque todo indica que no seguirá más en el equipo.

Real Oviedo apunta a llevarse a Guillermo Almada | IMAGO7

SITUACIÓN DE ALMADA EN EL REAL OVIEDO

​Desde España aseguran a RÉCORD que la situación del estratega se complicó en las últimas horas, porque aseveran que hay un enfrentamiento con los capitanes y al interior de la organización ven imposible su continuidad, amén de que la afición está radicalmente en contra de que siga en el equipo.

​Incluso en derredor del entrenador también existe la idea de concluir su contrato e irse a dirigir a otro lugar, después de que descendió con el conjunto carbayón.

Guillermo Almada l realvalladolid

POSIBLE REMPLAZO

​De acuerdo con medios de Oviedo, mañana jueves Almada dará una conferencia de prensa y anunciará que no sigue. Incluso en España se asegura que Eduardo Berizzo, quien dirigió a León (también de Grupo Pachuca), sería el sustituto y tiene el deseo de dirigir en Europa.

​Sin embargo, tampoco ese nombre lo tienen claro en Grupo Pachuca, donde ratifican que habrá un último diálogo con el uruguayo en busca de convencerlo de quedarse; pero la realidad es que todo indica que la salida del sudamericano está más que lista y sólo haría falta que se haga oficial.