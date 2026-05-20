Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Guillermo Almada apunta a salir del Real Oviedo; Grupo Pachuca busca retenerlo

Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo | AP
René Tovar
René Tovar 15:46 - 20 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El entrenador uruguayo dejaría el club por decisión propia; mala relación con el vestidor la principal razón

​La esperanza muere al último. Grupo Pachuca agotará una última plática con el técnico Guillermo Almada para buscar que se mantenga al frente del Real Oviedo, aunque todo indica que no seguirá más en el equipo.

Real Oviedo apunta a llevarse a Guillermo Almada | IMAGO7

SITUACIÓN DE ALMADA EN EL REAL OVIEDO

​Desde España aseguran a RÉCORD que la situación del estratega se complicó en las últimas horas, porque aseveran que hay un enfrentamiento con los capitanes y al interior de la organización ven imposible su continuidad, amén de que la afición está radicalmente en contra de que siga en el equipo.

​Incluso en derredor del entrenador también existe la idea de concluir su contrato e irse a dirigir a otro lugar, después de que descendió con el conjunto carbayón.

Guillermo Almada l realvalladolid

POSIBLE REMPLAZO

​De acuerdo con medios de Oviedo, mañana jueves Almada dará una conferencia de prensa y anunciará que no sigue. Incluso en España se asegura que Eduardo Berizzo, quien dirigió a León (también de Grupo Pachuca), sería el sustituto y tiene el deseo de dirigir en Europa.

​Sin embargo, tampoco ese nombre lo tienen claro en Grupo Pachuca, donde ratifican que habrá un último diálogo con el uruguayo en busca de convencerlo de quedarse; pero la realidad es que todo indica que la salida del sudamericano está más que lista y sólo haría falta que se haga oficial.

Eduardo Berizzo en su etapa por León ı IMAGO7
Lo Último
17:57 García Harfuch revela dónde está Rubén Rocha Moya tras acusaciones de EU
17:49 John Harbaugh promete 'aplastar a Dallas' en su primera temporada con los Giants
17:47 México emite alerta de viaje por ébola: estos son los países a los que recomienda no ir
17:25 Corona Capital 2026: Estos son los costo de los boletos y días de preventas
17:23 ¡Renovado! Fernando Gorriarán se queda en Tigres hasta 2027
17:18 ¿Adiós a las tareas? Esta es la propuesta que busca dar más tiempo libre a niños en CDMX
17:02 ¡México en lo más alto! Penta expondrá su Campeonato Intercontinental en el evento estelar de SNME
17:02 ¡Realeza en Estambul! Príncipe William presente en la victoria del Aston Villa en la final de la Europa League
17:00 Hoy No Circula jueves 21 de mayo de 2026 en CDMX y Edomex: estos autos descansan
16:57 DÍA DE MEDIOS: reacciones EN VIVO de PUMAS