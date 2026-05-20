Enrique Riquelme analiza su candidatura a presidencia del Real Madrid ante 'amenaza' de privatización

El empresario Enrique Riquelme ha manifestado su interés en competir por la presidencia del Real Madrid, advirtiendo que estas podrían ser las últimas elecciones antes de una posible privatización del club.

Durante su participación en el VII Foro Internacional del diario Expansión, Riquelme expresó este miércoles que le "encantaría" presentar su candidatura, cuyo plazo límite es este sábado.

"Pueden ser las últimas elecciones del Real Madrid porque viene la privatización, o eso es lo que se anuncia", declaró a los medios.

Enrique Riquelme | IG @enriqueriquelmev

El empresario subrayó lo que considera una "obligación ética y moral" para aquellos socios que se oponen a la venta del club. "Tenemos la obligación los que no estamos de acuerdo con esa privatización de que el Real Madrid siga siendo de sus socios, que tenga un lugar más especial para esos socios", afirmó.

Aunque no confirmó su decisión final, Riquelme aseguró que su equipo está trabajando intensamente para desarrollar un proyecto sólido.

"No te voy a decir si hoy voy porque no lo sé; estamos trabajando, tenemos cinco días. Si vamos, que me encantaría, será bajo una decisión ilusionante, desde el punto de vista deportivo también", añadió.

Un desafío ante las reglas actuales

Riquelme es consciente de la dificultad que implican los estatutos del club para presentar una candidatura, pero insiste en la importancia de ofrecer una alternativa democrática. "Sabemos que es complicado, que son las normas y no tenemos derecho a quejarnos", reconoció, aludiendo a los requisitos para ser candidato.

"Lo que no vamos a hacer es ser parte de una estructura democrática que no interesa a algunos de los socios, pero, si conseguimos crear algo ilusionante, que estamos cerca, a mí me encantaría", apuntó, diferenciando su faceta de empresario de su pasión como aficionado.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid | X: @RealMadrid

Un proyecto adelantado

El empresario admitió que su plan original era presentarse en 2028, pero el adelanto electoral anunciado por el actual presidente, Florentino Pérez, ha acelerado sus planes.