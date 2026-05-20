¿Hay vacuna contra el ébola? Esto dijo la OMS sobre el brote en África

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el desarrollo de una vacuna contra el actual brote de ébola detectado en la República Democrática del Congo (RDC) tardará varios meses, debido a que la cepa involucrada corresponde al virus Bundibugyo, una variante para la que actualmente no existe una vacuna aprobada.

Pese al aumento de contagios y muertes sospechosas, el organismo internacional aseguró que el riesgo de propagación global sigue siendo “bajo”, aunque reconoció que la amenaza es alta a nivel regional en África central.

Personal médico mantiene vigilancia epidemiológica ante el aumento de casos sospechosos de ébola en África. / iStock

¿Por qué la vacuna contra el ébola tardará meses?

De acuerdo con la OMS, las candidatas más avanzadas para combatir el virus Bundibugyo todavía se encuentran en fases previas a los ensayos clínicos. Una de ellas podría comenzar pruebas en humanos en un plazo de seis a nueve meses, mientras otra alternativa experimental podría avanzar en aproximadamente dos o tres meses.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que el principal objetivo inmediato es romper la cadena de transmisión del virus y contener el brote en las zonas afectadas.

Las autoridades sanitarias también señalaron que la detección del brote se complicó por varios factores, entre ellos el conflicto armado en algunas regiones del Congo y la similitud de los primeros síntomas con enfermedades como malaria o tifoidea.

El ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales, recordaron autoridades sanitarias. / AP

Brote de ébola ya suma cientos de casos sospechosos

La OMS indicó que hasta ahora se han reportado alrededor de 600 casos sospechosos y 139 muertes relacionadas con el brote. Los contagios confirmados se concentran principalmente en las provincias de Ituri y Kivu Norte, aunque Uganda ya confirmó algunos casos fuera de la RDC.

Tedros reconoció que la magnitud real del brote podría ser mayor a la detectada oficialmente, ya que las autoridades consideran que la epidemia comenzó semanas antes de ser identificada.

Además, expertos de la OMS investigan posibles eventos “superpropagadores”, posiblemente relacionados con funerales o centros médicos, que habrían acelerado la transmisión del virus.

¿La OMS considera al ébola una pandemia?

Aunque la OMS declaró el brote como una emergencia internacional de salud pública, el organismo aclaró que actualmente no se considera una pandemia global.

El Comité de Emergencia de la OMS respaldó la decisión y sostuvo que la situación representa una amenaza importante para África central, pero no alcanza el nivel máximo de alerta sanitaria mundial.

La organización internacional insistió en que la prioridad sigue siendo fortalecer la vigilancia epidemiológica, identificar contagios rápidamente y mejorar la atención médica en las zonas afectadas.