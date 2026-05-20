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Futbol

Santos pide la anulación del partido ante Coritiba por una confusa sustitución de Neymar

Neymar Jr. | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 11:42 - 20 mayo 2026
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El Peixe se vio afectado por un error del cuarto árbitro y pide que se haga justicia

Santos ha decidido avanzar formalmente contra el arbitraje brasileño tras su reciente derrota frente a Coritiba. El club paulista presentó un pedido de anulación del encuentro ante el Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD), argumentando que existió un “error de derecho” en la polémica sustitución de Neymar, una situación que, según la institución, terminó condicionando el desarrollo del partido correspondiente a la 16ª jornada del Brasileirao.

Neymar Jr. | AP

EL GRAVE ERROR ARBITRAL

El incidente ocurrió a los 19 minutos del segundo tiempo. Neymar se encontraba fuera del terreno de juego recibiendo asistencia médica debido a una molestia en su pantorrilla derecha. En ese momento, el cuarto árbitro levantó el cartel indicando la salida del astro brasileño para el ingreso de Robinho Júnior.

Desde la directiva y el cuerpo técnico del Santos aseguran que el cambio previsto era el del argentino Gonzalo Escobar y que el delantero nunca debió abandonar el encuentro. El propio Neymar intentó regresar al campo y mostró el papel entregado al cuerpo arbitral, pero la modificación ya había sido ejecutada.

Tras el pitazo final, el ayudante técnico César Sampaio asumió públicamente la responsabilidad de la confusión, explicando que todo fue el resultado de una decisión apresurada en el banquillo:

“Soy responsable. Llamé al cuarto árbitro para sustituir a Juninho por Escobar. En ese momento (Neymar) sale del campo quejándose de un pequeño dolor, al parecer en la pantorrilla. Yo también hablé con él. Y luego le pedí al cuarto árbitro que esperara para ver si Neymar podía volver o no. Fuera del campo, el cuarto árbitro Bruno, con el que incluso tengo una buena relación, dijo que Neymar no podía volver”.
Neymar Jr. | AP

COMUNICADO SANTOS

Además del conflicto reglamentario, el episodio ha encendido las alarmas en la Selección de Brasil de cara al Mundial 2026. El futbolista arrastra un edema en la pantorrilla derecha y su evolución es seguida muy de cerca por el cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti.

A través de un comunicado emitido por su Departamento Jurídico, el Santos ratificó su postura de llevar el caso hasta las últimas consecuencias para defender el reglamento de la FIFA:

Neymar Jr. | AP

“El Departamento Jurídico informa que presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) para solicitar la anulación del partido disputado el día 17/5, contra el Coritiba, válido por la 16ª jornada del Campeonato Brasileño. El Club entiende que hubo un error de derecho cuando el arbitraje impidió al deportista Neymar Jr. permanecer en el campo, lo que contradijo la determinación del propio comité técnico e irrespetó el protocolo oficial de sustituciones de jugadores.
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