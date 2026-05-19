¡Emotivo festejo! Así fue la celebración entre Neymar y su fisioterapeuta tras su convocatoria con Brasil

Neymar estará presente en su cuarta Copa del Mundo; con drama el brasileño esperó hasta el último momento para escuchar su nombre en la lista de jugadores, dada por Carlo Ancelotti, que disputarán el Mundial 2026.

El momento fue emotivo para el jugador de Santos y sus allegados más cercanos que estallaron de jubilo tras escuchar su presencia en la justa veraniega; sin embargo, uno de los momento que llamó la atención fue su abrazo con su fisioterapeuta.

Tras unos momentos de emoción el jugador se levantó para buscar a Rafael y estrecharse con emotivo abrazo llevándose los aplausos de los asistentes. Cabe mencionar que, ‘Ney’ también tuvo una videollamada con Raphinha para celebrar.

Neymar celebrando con su fisioterapeuta l CAPTURA

Fiesta Carioca

La presencia del exjugador del Barcelona fue la más llamativa, aunque el evento de presentación fue toda una fiesta. La Confederación Brasileña de Futbol organizó una celebración con leyendas de su futbol para la presentación de los 26 seleccionados.

El anuncio que dio Carleto despertó la emoción de toda la afición brasileña, pues el futbolista del Santos ha sido de los más laureados del pueblo sudamericano. Si todo sigue como se indica, Ney jugará su cuarta Copa del Mundo.

Carlo Ancelotti anunciando a Neymar como Mundialista en 2026 | CAPTURA

¿Neymar buscará superar los hechos en sus tres Copas del Mundo?

Neymar vivirá su cuarto Mundial en el que buscará alzar ese tan ansiada Copa del Mundo con la ‘Scratch du Oro’; El atacante brasileño, que actualmente tiene 34 años, volverá a representar a la “Canarinha” luego de participar en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Neymar llegará al Mundial 2026 con el objetivo de superar las actuaciones anteriores de la selección brasileña. En Brasil 2014, el conjunto sudamericano alcanzó las Semifinales y terminó en la cuarta posición. Posteriormente, tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022, el equipo fue eliminado en la ronda de Cuartos de Final.

Neymar, en Qatar 2022 | IMAGO7