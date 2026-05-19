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Futbol

Robert Morales, el futbolista que puede ser Tricampeón

Robert Morales en celebración con Pumas en la Liguilla del Clausura 2026 | IMAGO 7
Robert Morales en celebración con Pumas en la Liguilla del Clausura 2026 | IMAGO 7
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 10:40 - 19 mayo 2026
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El delantero paraguayo está ante la oportunidad de sumar un título más a su palmarés

Clave en el proyecto de Efraín Juárez, Robert Morales se puede convertir en Tricampeón de la Liga MX en caso de que Pumas supere a Cruz Azul en la Gran Final del Clausura 2026. El paraguayo fue parte del plantel del Toluca Bicampeón, bajo el mando de Antonio Mohamed.

¿Cuál fue el aporte de Robert Morales en el Bicampeonato de Toluca?

Con los Diablos, Morales no tuvo tanto protagonismo, pues el delantero titular era Paulinho, quien todavía brilla en el equipo mexiquense. En busca de más minutos, el paraguayo llegó a Pumas en calidad de préstamo.

Robert Morales tras la Final contra América en el Clausura 2025 | MEXSPORT
Robert Morales tras la Final contra América en el Clausura 2025 | MEXSPORT

En ambas Liguillas, el sudamericano fue utilizado como un revulsivo para el ‘Turco’ Mohamed, sin embargo, no aportó con ninguna anotación ni asistencia. En la Fase Final con Pumas, tampoco ha registrado goles.

En su paso por Toluca, Morales registró 79 partidos, en los que anotó 13 goles y alcanzó ocho asistencias. En un torneo con Universidad Nacional, la ‘Pantera’ ha jugado 23 encuentros y lleva nueve tantos.

Robert Morales en la Final contra América en el Clausura 2025 | IMAGO 7
Robert Morales en la Final contra América en el Clausura 2025 | IMAGO 7

La situación de Robert Morales en Pumas

Con un mayor protagonismo en el esquema de Efraín Juárez, el artillero sudamericano se convirtió en uno de los pilares en la ofensiva del equipo, junto a Juninho, otro de los fichajes de Pumas.

Pumas tiene opción a compra por la ‘Pantera’, una situación importante que el equipo deberá evaluar, ya que entregó números importantes para que el equipo tenga la mejor ofensiva del torneo con 34 goles, estadística que le dio el liderato.

Robert Morales en la Final contra Tigres en el Apertura 2025 | MEXSPORT
Robert Morales en la Final contra Tigres en el Apertura 2025 | MEXSPORT

Contra Cruz Azul, en la Final de la Obsesión, Morales tiene la gran posibilidad de ser Tricampeón del futbol mexicano, un logro que pocos jugadores tienen. En el caso del paraguayo es un caso atípico, al tratarse de dos equipos distintos.

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