Huiquinbauer se queda

Su futuro no depende del título. Pero ni modo que en Cruz Azul salgan a decir que ya está seguro como técnico cuando apenas va a jugar la Final ante Pumas. Pero Joel Huiqui se queda.

El LamborHuiqui ruge a toda potencia y, aunque anoche el Inge Velázquez se aventó a decir que Huiqui asegura su permanencia si es campeón del Clausura 26, yo me enteré que ya hay un preacuerdo para que siga al frente. Sin embargo, hagamos como que no sabemos para no sacarlo de concentración en esta serie por el título. ¿Bien ganado? Bien ganado.

'ES PELÍCULA' DE AMBOS FINALISTAS

Parafraseando a Efrastóteles, que parece que adelantó una casualidad de esta Final, pues los dos clubes que disputan el título del Clausura 26 estrenan película este mes.

Anoche, los Cementeros presentaron ‘Azul oscuro, azul celeste’, un documental sobre la corrupción en Cruz Azul durante la administración de los Álvarez, ligado al paso deportivo de La Máquina y a la sequía que se rompió cuando la familia dejó el poder. Está espectacular. Eso sí, los que aún sean ‘Billylievers’ háganse un favor y mejor absténganse de verla.

La próxima semana, el Club Universidad presenta ‘Puma desde la cuna’, una producción que promete sumergir a su afición en la intimidad del equipo. Lo curioso es que ninguna de estas dos cintas retrata lo sucedido en este Clausura 26, donde están a punto del título; solo fue una mera coincidencia.

CRUZ AZUL PINTARÁ EL ESTADIO

Se confirmó que La Máquina no saca su partido de local en esta Final de la CDMX, lo que me parece una sensacional noticia para su afición (hasta para Pumas, que tampoco viaja), a pesar de todos los quejosos, que nunca faltan.

Pues hay que decir que al Estadio de la Ciudad de los Deportes lo mantuvo muy bien cuidado el Club América, no sólo las gradas, sino la cancha, vestidores, accesos, dentro de lo que es posible para un inmueble que justo cumple 80 años este 2026. Aunque me dicen que sí le van a dar una repintatida.

Pero no a la tribuna amarilla y azul, no, sino a las zonas que son necesarias ponerlas celestes, como el vestidor de local, que está tapizado de colores y motivos de las Águilas, o los escudos que están en la parte de afuera, que van a quitar. Porque no les da tiempo de las gradas; si no, júralo, que también las cambiaban.

LE HICIERON FAVOR A PUEBLA

Dentro de las quejas de siempre, muchos se preguntaban por qué podían cambiar así de sencillo el Estadio Cuauhtémoc por el Cd. de los Deportes y hay dos argumentos claros: primero, porque el Azteca ya está en tiempo de uso exclusivo de FIFA, y es el que Cruz Azul tiene en contrato como casa hasta 2031.

Y luego, pues porque les hicieron un paro a la FMF y al estado poblano, que contrató a la Selección Mexicana para jugar en la Angelópolis ante Ghana el viernes, y la Final en jueves, ahí no sólo iba a imposibilitar entrenar y tener actividades en el Cuauhtémoc el jueves, sino que le iba a quitar el foco de atención de los poblanos a la visita del Tri. Así que no tardaron en aprobar la solicitud.

SANCIÓN EJEMPLAR EN JUVENILES

Y ya de cierre, vaya bochorno que atestiguamos en la Final de Vuelta de la Sub-19 entre Santos y Xolos en el TSM, pues de que expulsara Axel Gaytán de los Guerreros, quien primero le aventó el balón al técnico de Tijuana, Luis Michel, aquél exportero de Chivas, y después de que vio la roja, se regresó a encarar al entrenador y lo terminó mandando al suelo por un descarado empujón con las dos manos.