Pumas: Todas las Finales de Liga MX de Universidad Nacional

Pumas está de vuelta en una Final de Liga MX y lo hará frente a Cruz Azul en el Clausura 2026, una serie que vuelve a colocar al equipo universitario ante la posibilidad de agrandar su historia en el futbol mexicano. El conjunto auriazul clasificó a la pelea por el título tras eliminar a Pachuca, mientras que La Máquina aseguró su lugar en la serie definitiva luego de superar a Chivas.

La Final del Clausura 2026 representa una nueva oportunidad para que Pumas conquiste su octavo campeonato de liga y rompa una espera que se arrastra desde el Clausura 2011. A lo largo de su historia profesional, los universitarios han construido una trayectoria marcada por finales memorables, títulos inolvidables y derrotas que también forman parte de la identidad del club.

Efraín Juárez saliendo del Olímpico Universitario | MEXSPORT

Las finales que Pumas ha ganado en la Liga MX

El primer gran título de Pumas llegó en la temporada 1976-77, cuando derrotó a Leones Negros de la Universidad de Guadalajara con marcador global de 1-0. Aquel campeonato abrió la vitrina auriazul y marcó el inicio de una historia competitiva que se consolidaría en las décadas siguientes.

En la temporada 1980-81, los universitarios volvieron a tocar la gloria al vencer precisamente a Cruz Azul por un contundente global de 4-1. Una década más tarde, en la campaña 1990-91, Pumas protagonizó una de las finales más recordadas del futbol mexicano al coronarse ante América gracias a la regla del gol de visitante, con el histórico tanto de Ricardo 'Tuca' Ferretti en el Estadio Olímpico Universitario.

Tuca Ferretti fue figura de Pumas en los años 80s | MEXSPORT

El club vivió otro de sus capítulos dorados en 2004, cuando consiguió el bicampeonato. Primero levantó el título del Clausura 2004 ante Chivas en tanda de penales y después conquistó el Apertura 2004 frente a Monterrey, con un marcador global de 3-1 que confirmó a aquella generación como una de las más importantes en la historia moderna de Pumas.

Sus dos conquistas más recientes llegaron en el Clausura 2009 y el Clausura 2011. En 2009, Pumas derrotó a Pachuca con un global de 3-2 en tiempos extras, mientras que en 2011 superó a Monarcas Morelia por el mismo marcador global para levantar su séptima estrella, la última hasta ahora en la Liga MX.

Pumas celebra el Bicampeonato en 2004 | MEXSPORT

Las finales perdidas y el nuevo reto ante Cruz Azul

Pumas también ha vivido finales dolorosas. En la temporada 1967-68 terminó como subcampeón en el torneo largo por puntos detrás de Toluca, mientras que en 1977-78 cayó ante Tigres por global de 3-1 y en 1978-79 perdió frente a Cruz Azul con marcador de 2-0, un antecedente que añade un ingrediente especial a la Final del Clausura 2026.

La rivalidad con América también dejó heridas profundas para la afición universitaria. En la temporada 1984-85, Pumas perdió ante las Águilas en un polémico tercer partido de desempate disputado en Querétaro, y en 1987-88 volvió a caer frente al conjunto azulcrema, esta vez con marcador global de 4-2.

Jugadores de Pumas, previo a la Final del Guard1anes 2020 ante León | IMAGO7