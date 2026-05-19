Pumas: Todas las Finales de Liga MX de Universidad Nacional
Pumas está de vuelta en una Final de Liga MX y lo hará frente a Cruz Azul en el Clausura 2026, una serie que vuelve a colocar al equipo universitario ante la posibilidad de agrandar su historia en el futbol mexicano. El conjunto auriazul clasificó a la pelea por el título tras eliminar a Pachuca, mientras que La Máquina aseguró su lugar en la serie definitiva luego de superar a Chivas.
La Final del Clausura 2026 representa una nueva oportunidad para que Pumas conquiste su octavo campeonato de liga y rompa una espera que se arrastra desde el Clausura 2011. A lo largo de su historia profesional, los universitarios han construido una trayectoria marcada por finales memorables, títulos inolvidables y derrotas que también forman parte de la identidad del club.
Las finales que Pumas ha ganado en la Liga MX
El primer gran título de Pumas llegó en la temporada 1976-77, cuando derrotó a Leones Negros de la Universidad de Guadalajara con marcador global de 1-0. Aquel campeonato abrió la vitrina auriazul y marcó el inicio de una historia competitiva que se consolidaría en las décadas siguientes.
En la temporada 1980-81, los universitarios volvieron a tocar la gloria al vencer precisamente a Cruz Azul por un contundente global de 4-1. Una década más tarde, en la campaña 1990-91, Pumas protagonizó una de las finales más recordadas del futbol mexicano al coronarse ante América gracias a la regla del gol de visitante, con el histórico tanto de Ricardo 'Tuca' Ferretti en el Estadio Olímpico Universitario.
El club vivió otro de sus capítulos dorados en 2004, cuando consiguió el bicampeonato. Primero levantó el título del Clausura 2004 ante Chivas en tanda de penales y después conquistó el Apertura 2004 frente a Monterrey, con un marcador global de 3-1 que confirmó a aquella generación como una de las más importantes en la historia moderna de Pumas.
Sus dos conquistas más recientes llegaron en el Clausura 2009 y el Clausura 2011. En 2009, Pumas derrotó a Pachuca con un global de 3-2 en tiempos extras, mientras que en 2011 superó a Monarcas Morelia por el mismo marcador global para levantar su séptima estrella, la última hasta ahora en la Liga MX.
Las finales perdidas y el nuevo reto ante Cruz Azul
Pumas también ha vivido finales dolorosas. En la temporada 1967-68 terminó como subcampeón en el torneo largo por puntos detrás de Toluca, mientras que en 1977-78 cayó ante Tigres por global de 3-1 y en 1978-79 perdió frente a Cruz Azul con marcador de 2-0, un antecedente que añade un ingrediente especial a la Final del Clausura 2026.
La rivalidad con América también dejó heridas profundas para la afición universitaria. En la temporada 1984-85, Pumas perdió ante las Águilas en un polémico tercer partido de desempate disputado en Querétaro, y en 1987-88 volvió a caer frente al conjunto azulcrema, esta vez con marcador global de 4-2.
En torneos cortos, Pumas fue subcampeón del Apertura 2007 ante Atlante, perdió el Apertura 2015 contra Tigres en una dramática tanda de penales tras empatar 4-4 en el global y cayó en el Guard1anes 2020 frente a León por marcador global de 3-1. Ahora, ante Cruz Azul, el equipo universitario tiene la oportunidad de cambiar el relato reciente y sumar una nueva estrella a una historia que ya cuenta con siete títulos de liga.