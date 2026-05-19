Chelsea vs Tottenham Hotspur: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la Jornada 37 de la Premier League?

Tan solo un par de partidos le restan a ambos equipos en la temporada, y con muy pocas cosas disputándose en el final de la misma, este compromiso 'sacará chispas' en Stamford Bridge. A tan solo un par de días del anuncio de la llegada de Xabi Alonso a Chelsea, tendrán que medirse a un necesitado Tottenham.

Los Blues tienen aún pocas posibilidades de clasificar a una competencia europea, mientras que los Spurs necesitan urgentemente de una victoria si quieren salvarse del descenso, algo que podrían lograr este mismo martes.

Enzo Fernández, del Chelsea, en festejo ante Liverpool | AP

¿Cómo llegan ambos equipos?

Chelsea ha tenido una temporada más que complicada, pues el interinato de Calum McFarlane lo deja como el cuarto entrenador en la temporada para el cuadro londinense, el cual será dirigido por Xabi Alonso en la campaña 2026-2027. En dado caso de ganar sus dos últimos partidos, este ante Spurs y el último ante Sunderland, habría una pequeña posibilidad de clasificar como mínimo a la Conference League.

El caso del Tottenham mucho más complicado, pero con un panorama interesante, pues hasta antes de jugar el partido, el equipo de Roberto de Zerbi se posiciona como el lugar 17 de la tabla, es decir, fuera de la zona de descenso, además de que la última derrota de West Ham frente a Newcastle, deja a los Spurs con la posibilidad de salvarse del descenso con una victoria, o incluso un empate, pero dependiendo de la diferencia goleadora.

Mathys Tel en celebración en el partido de Tottenham contra Leeds United en la Premier League | AP

Xabi Alonso será nuevo entrenador del Chelsea | AP

¿Dónde ver el juego que puede salvar del descenso a Tottenham?