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Futbol

A 23 días: En un hecho anecdótico, en el Argentina vs Bulgaria de México 86 se repintó el área de una portería por estar mal medida

Contador del Mundial. A 23 Días l RÉCORD
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 00:00 - 19 mayo 2026
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La portería sur del Olímpico Universitario tenía un área más pequeña que la del otro lado del campo

La dejó momentos históricos dentro y fuera de la cancha, pero uno de los más curiosos ocurrió durante el duelo entre y en el Estadio Olímpico Universitario.

Previo al inicio del encuentro entre Argentina y Bulgaria, el cuerpo arbitral detectó un error insólito en el terreno de juego: el área de la portería sur era más pequeña que la ubicada en la parte norte del campo, situación que obligó a detener todo para corregir el problema.

Alemania vs Argentina en la Gran Final de México 1986 | MEXSPORT

El área fue repintada minutos antes del partido

Tras percatarse del error en las medidas, trabajadores del estadio ingresaron rápidamente al césped para repintar las líneas y dejar ambas áreas con las dimensiones reglamentarias.

La escena causó sorpresa entre jugadores, aficionados y medios presentes, pues pocas veces se había visto una situación similar en plena Copa del Mundo. Afortunadamente, el inconveniente pudo solucionarse rápidamente y el encuentro arrancó sin mayores complicaciones.

Argentina vs Alemania, la Final de 1986

Argentina terminó imponiéndose en el Olímpico Universitario

Ya con el campo completamente corregido, la selección liderada por Diego Maradona logró imponerse 2-0 sobre Bulgaria en la Fase de Grupos del torneo.

Maradona levanta el trofeo en la Copa Mundial México 1986 | MEXSPORT
Maradona levanta el trofeo en la Copa Mundial México 1986 | MEXSPORT

Aquella Copa del Mundo terminó siendo histórica para Argentina, que semanas más tarde conquistó el campeonato tras derrotar a Alemania Federal en la Final celebrada en el Estadio Azteca.

A solo 23 días del arranque de la, muchas historias alrededor de México 86 han vuelto a surgir, recordando los momentos más peculiares que marcaron uno de los Mundiales más emblemáticos de todos los tiempos.

Diego Armando Maradona celebra en el Mundial 1986 | MEXSPORT
Diego Armando Maradona celebra en el Mundial 1986 | MEXSPORT
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