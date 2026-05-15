Mundial 2026: Noruega, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo

La Selección Nacional de Noruega afrontará el Mundial 2026 con la ilusión de volver a competir en la máxima cita del futbol después de 28 años de ausencia. El conjunto escandinavo disputará apenas su cuarta Copa del Mundo y buscará confirmar el crecimiento que ha mostrado en los últimos años gracias a una generación encabezada por Erling Haaland y Martin Ødegaard.

La selección dirigida por Ståle Solbakken llega como una de las escuadras europeas más llamativas rumbo al torneo, luego de completar una eliminatoria prácticamente perfecta y mostrando uno de los ataques más poderosos del continente.

Para esta justa, Noruega intentará superar lo hecho en Francia 1998, edición en la que alcanzó los octavos de final y firmó una histórica victoria frente a Brasil.

Foto oficial de la Federación Noruega de Futbol y NIke

Calendario de Noruega en fase de grupos

Noruega ya conoce a sus rivales para la Copa del Mundo y tendrá una fase de grupos bastante exigente:

Noruega vs. Irak | 16 de junio

Noruega vs. Senegal | 22 de junio

Noruega vs. Francia | 26 de junio

Noruega l AP

Máxima figura de Noruega

Gol, potencia y liderazgo. El gran referente de esta selección es Erling Haaland, delantero del Manchester City que se ha convertido en uno de los mejores atacantes del mundo.

Haaland fue la gran figura de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026, marcando 16 goles en ocho partidos y liderando el regreso de Noruega a una Copa del Mundo después de casi tres décadas.

A su lado también destaca Martin Ødegaard, capitán y cerebro creativo del equipo, además de otros futbolistas importantes como Alexander Sørloth y Antonio Nusa.

Números de Noruega en Mundiales

La historia de Noruega en Copas del Mundo es reducida, pero cuenta con participaciones memorables:

Partidos jugados 9 Partidos ganados 2 Partidos empatados 4 Partidos perdidos 3 Goles a favor 7 Goles en contra 8 Títulos 0 Mejor participación Octavos de final (1998)

Noruega está prácticamente en el Mundial | AP

Convocados de Noruega rumbo al Mundial 2026

Aunque la lista definitiva todavía no es oficial, esta base de futbolistas apunta a conformar el plantel noruego para la Copa del Mundo:

Jugador Posición Equipo Ørjan Nyland Arquero Sevilla Kristoffer Ajer Defensor Brentford Leo Østigård Defensor Rennes Andreas Hanche-Olsen Defensor Mainz Julian Ryerson Defensor Borussia Dortmund Martin Ødegaard Mediocampista Arsenal Sander Berge Mediocampista Fulham Patrick Berg Mediocampista Bodø/Glimt Antonio Nusa Delantero RB Leipzig Alexander Sørloth Delantero Atlético de Madrid Erling Haaland Delantero Manchester City