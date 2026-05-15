Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Mundial 2026: Noruega, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo

Noruega l AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 00:17 - 15 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La selección nórdica volverá a disputar una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia y buscará convertirse en una de las revelaciones del torneo con la generación liderada por Erling Haaland y Martin Ødegaard

La Selección Nacional de Noruega afrontará el Mundial 2026 con la ilusión de volver a competir en la máxima cita del futbol después de 28 años de ausencia. El conjunto escandinavo disputará apenas su cuarta Copa del Mundo y buscará confirmar el crecimiento que ha mostrado en los últimos años gracias a una generación encabezada por Erling Haaland y Martin Ødegaard.

La selección dirigida por Ståle Solbakken llega como una de las escuadras europeas más llamativas rumbo al torneo, luego de completar una eliminatoria prácticamente perfecta y mostrando uno de los ataques más poderosos del continente.

Para esta justa, Noruega intentará superar lo hecho en Francia 1998, edición en la que alcanzó los octavos de final y firmó una histórica victoria frente a Brasil.

Foto oficial de la Federación Noruega de Futbol y NIke

Calendario de Noruega en fase de grupos

Noruega ya conoce a sus rivales para la Copa del Mundo y tendrá una fase de grupos bastante exigente:

  • Noruega vs. Irak | 16 de junio

  • Noruega vs. Senegal | 22 de junio

  • Noruega vs. Francia | 26 de junio

Noruega l AP

Máxima figura de Noruega

Gol, potencia y liderazgo. El gran referente de esta selección es Erling Haaland, delantero del Manchester City que se ha convertido en uno de los mejores atacantes del mundo.

Haaland fue la gran figura de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026, marcando 16 goles en ocho partidos y liderando el regreso de Noruega a una Copa del Mundo después de casi tres décadas.

A su lado también destaca Martin Ødegaard, capitán y cerebro creativo del equipo, además de otros futbolistas importantes como Alexander Sørloth y Antonio Nusa.

Números de Noruega en Mundiales

La historia de Noruega en Copas del Mundo es reducida, pero cuenta con participaciones memorables:

Partidos jugados

9

Partidos ganados

2

Partidos empatados

4

Partidos perdidos

3

Goles a favor

7

Goles en contra

8

Títulos

0

Mejor participación

Octavos de final (1998)

Noruega está prácticamente en el Mundial | AP

Convocados de Noruega rumbo al Mundial 2026

Aunque la lista definitiva todavía no es oficial, esta base de futbolistas apunta a conformar el plantel noruego para la Copa del Mundo:

Jugador

Posición

Equipo

Ørjan Nyland

Arquero

Sevilla

Kristoffer Ajer

Defensor

Brentford

Leo Østigård

Defensor

Rennes

Andreas Hanche-Olsen

Defensor

Mainz

Julian Ryerson

Defensor

Borussia Dortmund

Martin Ødegaard

Mediocampista

Arsenal

Sander Berge

Mediocampista

Fulham

Patrick Berg

Mediocampista

Bodø/Glimt

Antonio Nusa

Delantero

RB Leipzig

Alexander Sørloth

Delantero

Atlético de Madrid

Erling Haaland

Delantero

Manchester City

Noruega y Erling Haaland se acercan a la Copa del Mundo | AP
Lo Último
00:50 ​“Tenemos 100% de fe”: Villacampa confía en remontada de América ante Rayadas
00:39 Esteban Solari, sin miedo para la Vuelta en CU: “Le tengo mucho cariño”
00:26 ¿Dónde y cuándo se jugará la Vuelta de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
00:17 Mundial 2026: Noruega, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo
23:58 ¿Plan exitoso? Efraín Juárez sale tranquilo de la derrota ante Pachuca
23:56 ¡Terminó caliente! Jugadoras de Rayadas y América protagonizaron bronca en la Final de ida
23:22 Rayadas toma mínima ventaja en la Final contra América
23:15 Pumas llega a 13 partidos sin victoria en Liguilla y Play-In
23:07 ¡Se calentaron los ánimos! Efraín y Solari casi llegan a los golpes en pleno partido
22:59 Jake Paul insiste: ofrece una bolsa millonaria a 'Canelo' Álvarez por una pelea