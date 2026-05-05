Mundial 2026: Ghana, todo lo que debes saber de la selección africana para la Copa del Mundo

Tras sellar su boleto para México, Estados Unidos y Canadá, la Selección Ghanesa buscará superar la barrera de los Cuartos de Final en su segunda participación consecutiva en la máxima justa. El futbol africano tiene un nombre que impone respeto por historia, potencia y talento: Ghana.

Con la clasificación asegurada para la Copa del Mundo 2026, las "Estrellas Negras" no solo celebran su presencia en el torneo más importante del planeta, sino que consolidan una era de estabilidad al ligar su segundo Mundial consecutivo, tras su paso por Qatar 2022.

Ghana | AP

Esta será la quinta participación de Ghana en la historia de los Mundiales (2006, 2010, 2014, 2022 y 2026). Desde su debut en Alemania 2006, donde sorprendieron al avanzar a Octavos de Final, el conjunto ghanés se ha convertido en el referente del "Orgullo Africano".

Sin embargo, la espina sigue clavada desde Sudáfrica 2010, cuando estuvieron a un penal de convertirse en la primera selección de su continente en alcanzar unas Semifinales, en aquel histórico y dramático duelo ante Uruguay.

El proceso actual, liderado por una mezcla de veteranía y juventud, ha devuelto la ilusión. La federación ha trabajado en reclutar talento de la diáspora y potenciar a sus figuras en Europa, logrando un equipo físico pero con una técnica depurada que promete dar batalla en el Grupo D, donde enfrentará a potencias como Estados Unidos.

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Ghana y el reto de la nueva era mundialista

A diferencia de procesos anteriores marcados por la irregularidad, esta clasificación consecutiva representa un triunfo logístico para Ghana. El equipo ha logrado mantener una base sólida que ya sabe lo que es jugar bajo la presión de los reflectores mundialistas.

Figuras que militan en las principales ligas europeas aportan ese roce internacional necesario para no solo participar, sino competir al más alto nivel. Para este Mundial 2026, el reto es mayúsculo. Ghana llega con la etiqueta de ser uno de los equipos más peligrosos del bombo africano.

Su capacidad para transiciones rápidas y su solidez defensiva serán puestas a prueba en una edición que, por primera vez, contará con 48 selecciones. El objetivo es claro: superar la fase de grupos y demostrar que lo ocurrido en 2010 no fue una casualidad, sino el inicio de una tradición competitiva.