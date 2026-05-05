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Futbol Internacional

Robinho Jr. denuncia a Neymar por agresión y amenaza con salir

Robinho JR. y Neymar l CAPTURA de Sudanalytics
Estephania Carrera
Estephania Carrera 00:03 - 05 mayo 2026
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Lo que comenzó como una práctica de rutina en el CT Rei Pelé terminó en una batalla legal

El ambiente en el Santos FC está al rojo vivo. El pasado domingo 3 de mayo de 2026, durante el entrenamiento de los suplentes tras el empate ante Palmeiras, se desató un altercado físico entre la máxima estrella del club, Neymar Jr. y la joven promesa Robinho Jr. (hijo del exjugador Robinho).

Según la notificación extrajudicial presentada por la defensa del juvenil, Robinho Jr. acusa formalmente a Neymar de tres acciones específicas durante la práctica:

  • Insultos ofensivos: Agresiones verbales tras una jugada donde el joven regateó al veterano.

  • Zancadilla deliberada: Un intento físico de derribarlo tras el pique futbolístico.

  • Bofetada en el rostro: El punto más grave de la denuncia describe un golpe violento en la cara propinado por el astro brasileño.

Neymar reacciona durante un partido de Santos en Brasil | AP
Neymar reacciona durante un partido de Santos en Brasil | AP

El entorno de Robinho Jr. no se quedó cruzado de brazos y ha puesto un ultimátum al "Peixe". Exigen una reunión urgente para discutir la rescisión unilateral del contrato del jugador (vigente hasta 2027), argumentando una "ausencia de condiciones mínimas de seguridad" para que el juvenil desempeñe su trabajo. Además, solicitan que el club entregue las grabaciones de las cámaras de seguridad del entrenamiento para probar la agresión.

El proceso interno tras la denuncia

Aunque el club ha mantenido un perfil bajo, el Departamento Jurídico del Santos FC confirmó que ya existe un proceso de investigación interna ordenado por la presidencia. El objetivo es deslindar responsabilidades sobre los hechos ocurridos en el CT Rei Pelé, luego de que la defensa de Robinho Jr. presentara formalmente las tres acusaciones contra Neymar.

Neymar e hijo de Robinho l CAPTURA de sudanalytics_

A pesar del escándalo, Neymar viajó con el equipo a Asunción para enfrentar este martes 5 de mayo al Deportivo Recoleta en la Copa Sudamericana, tras haber intentado disculparse sin éxito con el juvenil en el vestuario.

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