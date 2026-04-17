Palmeiras exige pago al club América por Veiga o irá a FIFA

El Club América tiene un problema en el escritorio: el Palmeiras de Brasil notificó al equipo de Coapa la falta de pago por el traspaso de Raphael Veiga, documento que envió el pasado 10 de abril y que está en posesión de RÉCORD. En caso de no contar con respuesta pronta y favorable, el conjunto paulista podría recurrir a FIFA y meter en predicamentos a las Águilas en el próximo mercado de fichajes.

Falta sobre Rapahel Veiga en el duelo ante Nashville | AP

Problemas de las Águilas con el Verdao

El Verdao había acordado con América ceder a Veiga a cambio de 1.515 millones de dólares, con un primer pago de 215 mil con fecha de vencimiento el pasado 30 marzo, monto que no saldó el club mexicano. La requisición del Palmeiras arribó la semana pasada a Coapa.

El primer gol de Raphael Veiga | MEXSPORT

AMENAZA PARA LOS FICHAJES DE AMÉRICA

Según el documento, a partir de dicha notificación, el Club América tiene 30 días para saldarlo, o empezarán a correr multas del 10 al 12%.

Además, el club brasileño advierte al América que en caso de no cumplir con lo pactado, recurrirá a FIFA con la demanda, lo que podría impedir a las Águilas realizar transferencias.

El América tiene como plazo para ejercer la cláusula de compra hasta el 15 de diciembre próximo, con monto de 6 millones de dólares por adquirir toda la carta.