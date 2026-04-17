Juan Hernández defiende a Kevin Álvarez: ‘Es un gran jugador’

Uno de los bajones de juego más destacados de 2026 fue el de las Águilas del América, equipo que pasó de ser el amo y señor de la Liga MX, a ser uno que apenas y rasguña un puesto de Liguilla. Sin embargo, no todos los futbolistas presentan las mismas condiciones, pues unos ya mostraban un nivel no óptimo de un jugador profesional, uno de ellos, Kevin Álvarez.

El lateral mexicano llegó al América con un pasado ‘espectacular’ en el equipo de Pachuca, siendo una de las cartas principales de André Jadine en el Apertura 2023. Álvarez, tal y como espero de él, desde el minuto uno se llenó de pelota y se ganó la titularidad en la lateral derecha de los de Coapa.

Kevin Álvarez ganó el galardón al mejor lateral de la temporada

América se volvió campeón con Kevin como referente en el costado derecho, desafortunadamente sufrió una lesión que lo dejó fuera todo el Clausura 2024, viera su equipo ser Bicampeón desde una silla de ruedas.

Desde entonces, Kevin no volvió a tener el nivel que se le caracterizaba; su explosiva, presencia en el ataque y buenos regreso a la hora de defender desaparecieron, dejando solo una ‘sombra’ de aquel joven que representó a México en Qatar 2022.

Quiñones y Kevin Álvarez llegaron al América

Paciencia para kevin

Pese a que la afición pide la salida del futbolista (aunado al mal paso del equipo), el ex delantero de América, Juan Hernández defendió al defensor, asegurado que su cálida va a regresar al iguala que sus condiciones, ya que todo es solo es cuestión de ‘paciencia’.

Sí, no lo entiendo, yo creo que también el mismo ser humano, el mismo deportista tiene altas y bajas, pero Kevin es un gran jugador, Kevin tiene muchas condiciones, no sé si por el trabajo que desarrolló en redes sociales se distrajo un poco, le dio la oportunidad a gente como Dagoberto para llegar al puesto de lateral derecho, al mismo Israel Reyes, que también lo ha hecho y lo ha hecho muy bien”, declaró Juan Hernández en una entrevista al medio, TUDN.

Juan Hernández jugando con el América | MEXSPORT

Finalmente, Hernandez concluyó que la parte importante vendrá de Kevin, pues él mismo tendrá que darse cuenta que e slo que está pasando que lo han alejado de ser el futbolista que fue, pero no sin descartar que aún le queda un gran futuro.

Yo creo que Kevin tiene que ver esa parte de que es lo que lo que le ha fallado y de nuevo intentar lo que lo llevó al éxito, lo llevó a jugar un Mundial, a ser campeón con Pachuca, a ser tricampeón con el América, pero Kevin tiene un gran futuro porque es muy joven, tiene una gran calidad y nada más es retomar trabajar, esforzarse y estar más concentrado durante los minutos y tratar de revertir la situación en la que está pasando”, concluyó.