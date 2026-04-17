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Futbol

Potro Gutiérrez ofrece su ayuda a Jardine para revertir el mal paso de América

REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 21:49 - 16 abril 2026
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El técnico campeón del mundo quiere ser parte del cuerpo técnico de las Águilas

América va de mal en peor y, tras quedar eliminado de la Copa de Campeones de la Concacaf, el equipo debe enfocar todas sus fuerzas en no perderse la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX. Sin embargo, incluso antes del término del torneo, fuera del equipo ya están viendo como se puede ayudar a revertir el mal paso del club.

En entrevista exclusiva con RÉCORD, el entrenador campeón del mundo Sub 17 con México, Raúl 'Potro' Gutiérrez abordó la actualidad del cuadro azulcrema y, reconoció que hay varios factores que pueden influir en su mal paso, entre ellos la próxima salida del entrenador auxiliar Paulo victor.

Victor dejará al América a final de temporada para ser el nuevo entrenador principal de la Selección Brasileña Sub-20. Ante esto, el André Jardine y la directiva de las Águilas empiezan a buscar sustitutos y es por ello que el Potro ha levantado la mano.

Paulo Victor con América l Imago 7

Ofrece su ayuda

Durante una conversación en el programa de RÉCORD, 'Los del Ame', el entrenador mexicano habló sobre la importancia que tiene la salida de Victor en el club, pero también aprovechó en ofreces sus servicios para ocupar la plaza del auxiliar de Jardine.

"Estoy listo. Conociendo las entrañas del equipo y todo, le podríamos echar la mano... " comentó el DT entre bromas.
Raúl Potro Gutiérrez, exentrenador de México Sub 17 | MEXSPORT

Más allá de ofrecer sus servicios para acompañar al cuerpo técnico de André Jardine, el Potro también reconoció la grandeza de América y afirmó que, cualquier técnico debería estar interesado en poder dirigir al cuadro azulcrema.

"Uno cuando es entrenador profesional siempre quiere estar en los mejores equipos y América es de esos clubes a los que todo DT debería aspirar a dirigir", finalizó.

Raúl Gutiérrez durante un partido de México | IMAGO7
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