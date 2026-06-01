Aeropuerto de la Ciudad de México luce prácticamente listo a 10 días del mundial

A tan solo 10 días del arranque de la Copa del Mundo 2026, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México presenta un avance en sus trabajos de remodelación y modernización; aunque todavía se observan labores en distintos puntos del exterior, el interior de la terminal ya luce prácticamente listo para recibir a los aficionados que llegarán al país durante la justa mundialista.

Durante un recorrido por las instalaciones, se pudo observar que gran parte de los trabajos dentro del aeropuerto están siendo concluidos. Las áreas de circulación, salas de espera y espacios comerciales muestran una imagen renovada y ordenada, ofreciendo una mejor experiencia para los viajeros que arribarán a la capital del país.

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el principal puerto aéreo de México. / AICM

Sin embargo, en la parte exterior continúan las labores a marchas forzadas, debido a que personal de construcción trabaja en la colocación de pantallas LED, trabajos de pintura y adecuaciones en los accesos principales, por lo que la presencia de andamios, grúas y maquinaria pesada aún se observa alrededor del aeropuerto.

En cuanto a los servicios, la mayoría de los sanitarios ya opera con normalidad y en buenas condiciones; sin embargo, algunas áreas permanecen cerradas debido a trabajos relacionados con el sistema de drenaje.

La Ciudad de México se prepara para albergar el partido inaugural de la Copa del Mundo el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, por lo que diversos puntos de la capital mantienen obras de mejoramiento. Entre ellos destacan estaciones de la Línea 2 del Metro y los alrededores del inmueble mundialista.

Partidos que se jugarán en territorio nacional

México hará historia al convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo, teniendo como sedes a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Afición mexicana durante la reinauguración del Estadio Banorte | MEXSPORT

La capital del país recibirá tres encuentros de Fase de Grupos, incluido el partido inaugural, además de dos compromisos de eliminación directa, correspondientes a los dieciseisavos y octavos de final.