Mundial 2026: Selección Mexicana, de Javier Aguirre, se convertirá en el combinado con más naturalizados en su historia

El Mundial 2026 será inédito para la Selección Mexicana; el combinado dirigido por Javier Aguirre tendrá por primera vez en su historia un total de tres naturalizados, el máximo número que ha tenido el Tri en los Mundiales, con el llamado de Julián Quiñones, Álvaro Fidalgo y Santiago Giménez.

En la justa veraniega estarán el atacante del Al Qadisiya (nacido en Colombia), el mediocampista del Betis (España) y el delantero del Milan (Argentina), superando la marca de dos jugadores que ostentaban en 2006.

El caso más especial es el de Santiago Giménez. Contrario a lo que muchos piensan, 'El Bebote' nació en Buenos Aires, Argentina, sin embargo, el hijo del 'Cacho' creció en México mientras su padre forjaba una carrera tierras aztecas.

Santiago Giménez en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO 7

¿Cuál era el registro del Tri en Mundiales?

Durante el Mundial de 2006, Ricardo Antonio La Volpe convocó a dos; Antonio Naelson Sinha (brasileño) y Guillermo Franco (argentino), anteriormente solo habían presentado a uno; 1954 y 1958 - Carlos Blanco (español), 2002 - Gabriel Caballero (argentino), 2010 - Guillermo Franco (argentino) y 2022 - Rogelio Funes Mori (argentino).

Cabe mencionar, que en los pasado Mundiales; Roberto Gayón, nacido en Costa Rica, no fue considerado como naturalizado ya que fue registrado como mexicano en el consulado este en Uruguay 1930 y Jorge Romo. Nacido en Cuba, era hijo de padres mexicano y estuvo en las Copas del Mundo de 1954 y 1958.

Ramón Morales y Sinha con la Selección Mexicana en la Copa Confederaciones 2005 | MEXSPORT

¿Cuáles han sido las naturalizadas del nuevo milenio?

Durante la primera década de los años 2000, la convocatoria de naturalizados mantuvo una mayor constancia. Guillermo Franco, Matías Vuoso, Leandro Augusto y Antonio Naelson ‘Sinha’ tuvieron actividad de forma regular.

En el caso del mediocampista brasileño del Toluca obtiene el registro más alto de participaciones para un jugador naturalizado en la historia del combinado nacional, acumulando 59 encuentros, y por ende la de mayor constancia.

Chaco Giménez ya siente los colores de la bandera mexicana | ESPECIAL