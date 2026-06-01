Federico Valverde se adjudica el premio al mejor gol de la Champions League

La UEFA reconoció a Federico Valverde con el premio al Mejor Gol de la Champions League 2025-26, gracias a la espectacular anotación que firmó en la victoria del Real Madrid por 3-0 sobre el Manchester City en el partido de Ida de los Octavos de Final disputado en el estadio Santiago Bernabéu.

La acción ocurrió en una noche inolvidable para el mediocampista charrúa, quien se convirtió en la gran figura del encuentro al marcar los tres goles del conjunto Merengue. Su tercera anotación, la más recordada de aquella exhibición, terminó por sellar una actuación histórica y encaminó la clasificación madridista a la siguiente ronda del torneo.

Federico Valverde disputando el partido contra Atlético de Madrid | AP

¿Cómo fue el gol?

La jugada nació desde los pies de Brahim Díaz, quien observó el movimiento de Valverde y envió un balón bombeado al corazón del área. El pase superó la línea defensiva del Manchester City y encontró al uruguayo en una posición comprometida, rodeado por la presión de un zaguero que buscaba impedir el remate.

Lejos de apresurarse, Valverde mostró toda su calidad técnica. Con un sutil toque elevó el balón por encima de la marca rival, dejando fuera de combate al defensor y generando el espacio suficiente para continuar la acción. La maniobra provocó la ovación inmediata de los aficionados presentes en el Bernabéu.

Con la pelota todavía en el aire y ante la salida desesperada de Gianluigi Donnarumma, el capitán madridista mantuvo la calma. Ya dentro del área chica, conectó una elegante volea que terminó en el fondo de las redes, culminando una combinación de talento, precisión y sangre fría que dejó sin opciones al guardameta italiano.

Vinicius Júnior y Federico Valverde celebrando el gol del Madrid en LaLiga | AP

El estadio explotó en celebración mientras los jugadores del Real Madrid rodeaban a Valverde, consciente de que acababa de protagonizar una de las mejores jugadas de la temporada. La anotación significó el 3-0 definitivo y completó el primer hat-trick de su carrera en una noche europea que quedará grabada en la memoria de los aficionados blancos.

Federico Valverde en celebración con Real Madrid en LaLiga | AP

Con gran alto de dificultad

La UEFA destacó precisamente la dificultad técnica de la acción para otorgarle el reconocimiento. El organismo valoró el control orientado, la capacidad para superar la presión del defensor con un toque de enorme calidad y la posterior definición de volea que coronó una jugada colectiva ejecutada a la perfección.