¡Inédito! Exfigura de Pumas queda fuera del Mundial 2026 con su Selección

La Selección de Paraguay presentó su convocatoria definitiva para la Copa del Mundo de 2026 y una de las ausencias que más llamó la atención fue la de Carlos González, delantero que dejó huella en la Liga MX con Pumas y Tigres.

El atacante, actualmente jugador de Independiente del Valle, no logró convencer a Gustavo Alfaro y quedó fuera de la lista de 26 futbolistas que representarán a la Albirroja en la justa mundialista, una decisión que ha generado sorpresa debido al gran momento que atraviesa en Sudamérica.

González fue una de las figuras más importantes de Pumas durante el Guard1anes 2020, torneo en el que llevó a los universitarios hasta la Final del futbol mexicano y se consolidó como uno de los delanteros más peligrosos de la Liga MX.

Carlos González festeja un gol con Pumas | IMAGO7

El ‘Cocoliso’ explotó contra Gustavo Alfaro

La ausencia del delantero cobra aún más relevancia porque semanas atrás el propio futbolista mostró públicamente su molestia con Gustavo Alfaro.

Luego de no aparecer en la prelista mundialista, González cuestionó la falta de comunicación por parte del entrenador paraguayo y aseguró que nunca sintió que realmente existiera interés en llevarlo a la Copa del Mundo.

Carlos González se lamenta en el duelo frente al Veracruz | MEXSPORT

“Nunca demostró que me llamara al Mundial”, señaló el atacante, dejando en claro su inconformidad con el manejo que tuvo el seleccionador durante el proceso rumbo a la justa mundialista.

Las declaraciones generaron un fuerte debate en Paraguay, especialmente porque el delantero estaba teniendo una destacada actuación a nivel internacional.

Carlos González se lamenta en un juego con Pumas | IMAGO7

Una temporada goleadora que no alcanzó

La decisión resulta aún más llamativa considerando el presente futbolístico del exjugador de Pumas.

Carlos González es uno de los máximos goleadores de la actual edición de la Copa Libertadores, donde suma seis anotaciones con Independiente del Valle y se encuentra entre los líderes de goleo del torneo continental.

Carlos González con el Independiente del Valle l X:IDV_EC

Además, ha sido una de las principales figuras ofensivas del conjunto ecuatoriano, convirtiéndose en pieza fundamental para el buen desempeño del equipo tanto en el campeonato local como en competencias internacionales.