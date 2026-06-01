Atlético de Madrid le cierra las puertas a Julián Álvarez: “Es jugador del Atleti por muchas temporadas más”

Todo indica que Julián Álvarez se mantendrá por largo tiempo en el Atlético de Madrid; el ariete argentino sonaba con gran fuerza llegar al Barcelona; sin embargo, el presidente de los rojiblancos, Enrique Cerezo, ha frenado todo con sus declaraciones.

¿Qué dijo el presidente del Atleti?

"Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid y no solamente por esta temporada pasada sino por muchas otras. Trabajamos continuamente para traer a los mejores jugadores a nuestro equipo, resaltó el dirigente participar en Workshop Internacional.

Julián Álvarez marcó doblete en la victoria del Atlético de Madrid| AP

Asimismo añadió que queda tiempo para empezar con la llegada de fichajes después de una temporada en la que estuvo cerca la cosecha de títulos: “Y hasta el mes de agosto que empieza la Liga queda mucho para buscar, ver y traer.”

“Hemos hecho una muy buena temporada y realmente estamos en una situación de preparar la próxima. Cuando se vayan produciendo acontecimientos de fichajes se irán diciendo”, resaltó el presidente Enrique Cerezo.

Julián Álvarez festejando una victoria a los Colchoneros | X: @Atleti

La novela de Julián Álvarez y su novel con el Barça

De acuerdo con The Athletic, hace algunos días, el club blaugrana ya se encontraba negociando el traspaso de la Araña, con una oferta que ronda los 100 millones de euros. Fuentes cercanas al club comentaron que Barcelona y Atlético de Madrid ya han puesto cartas sobre la mesa para el posible fichaje del argentino, sin embargo, el club colchonero exige más que la cantidad antes mencionada.

El conjunto blaugrana quiere firmar a Julián Álvarez lo antes posible, para ser exactos, antes del inicio de la Copa del Mundo. Sin embargo, con poco tiempo en el reloj las negociaciones tan largas, la novela entre la araña y Barcelona continuarán varios días más.

¿Julián Álvarez al Barcelona? Atlético de Madrid niega rumores | AP

Con cuatro años de contrato vigentes y una cláusula exorbitante de 500 millones de euros, Atlético de Madrid tendría prácticamente amarrado a Julián Álvarez. Sin embargo, el delantero argentino se marchó del club Colchonero previo a la Copa del Mundo 2026 con su futuro en el aire, luego de dejar la puerta abierta para una posible salida a Barcelona.