¡Al estilo WrestleMania! AAA y WWE presentan el póster oficial de Triplemanía 34

AAA y WWE continúan fortaleciendo su alianza y ahora sorprendieron a los aficionados con la presentación del póster oficial de Triplemanía 34. La imagen, que recuerda a los tradicionales carteles de WrestleMania, reúne a varias de las máximas figuras de ambas empresas de cara al evento más importante del año para la lucha libre mexicana.

TripleMania 43 oficial | WWE y AAA

En el póster destacan nombres como Rey Mysterio, El Hijo del Vikingo, El Grande Americano, Psycho Clown, Pagano, Dominik Mysterio y otras estrellas que han sido protagonistas de la nueva etapa de AAA bajo el respaldo de WWE. La composición dividida entre Las Vegas y la Ciudad de México resalta el carácter internacional que tendrá la edición 2026.

¿Tendremos sorpresas para TripleManía 34?

Con el póster oficial revelado por el Undertaker por sus redes sociales, se ve a Penta y a Rey Fénix siendo parte importante del anuncio de AAA, por lo que se empezó a especular con una posible lucha donde ambos luchadores de Ecatepec siendo protagonistas.

También se ve a Mr. Iguana con Lola Vice, actual campeona de NXT, siendo una de las posibles caras que veamos en el magno evento de la Tres Veces Estelar.

El regreso de Los Lucha Brothers | @WrestleTalk_TV

¿El Grande Americano contra Dominik Mysterio por el Megacampeonato?

Con todo lo visto en la Noche de los Grandes con El Grande Americano saliendo con la mano en alto con la máscara del ‘OG’ Grande Americano, ¿qué será lo siguiente para el ídolo mexicano? Recordar que al ganar el Rey de Reyes, tiene una oportunidad garantizada por el Megacampeonato que ostenta Dominik Mysterio.

La rivalidad entre ambos excompañeros ha ido en crecimiento los últimos meses, por lo que seguramente veamos a ambos colicinar más pronto de lo que imaginamos, pero, la expectativa que la primera lucha entre ambos se de en el escenario más grande de todos en AAA.