¡Bombazo! Myles Garrett se va a los Los Ángeles Rams en un intercambio por Jared Verse

La NFL volvió a sacudir el mercado con un movimiento que nadie veía venir. Los Angeles Rams adquirieron al estelar defensivo Myles Garrett en un intercambio con los Cleveland Browns, enviando a cambio al joven pass rusher Jared Verse en una de las operaciones más impactantes de los últimos años.

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Bombshell: The Browns are finalizing a trade that will send two-time Defensive Player of the Year Myles Garrett to the Los Angeles Rams, per @rapsheet, @TomPelissero and me.



In exchange for Garrett, the Rams are expected to send Pro-Bowl edge Jared Verse, a 2027… pic.twitter.com/vHVquJBcYl — Adam Schefter (@AdamSchefter) June 1, 2026

La llegada de Garrett fortalece de inmediato una defensiva que ya contaba con talento de primer nivel y coloca a los Rams como uno de los equipos más temidos de la Conferencia Nacional rumbo a la temporada 2026.

Se espera que los Rams envíen a los Browns al ala defensiva Pro-Bowl Jared Verse, una selección de primera ronda del draft de 2027 y otras compensaciones en forma de selecciones del draft que aún se están negociando.

Myles Garrett, en acción ante los Steelers

Los Rams consiguen a uno de los mejores defensivos de la NFL

Desde su llegada a la liga como la primera selección global del Draft de 2017, Myles Garrett se consolidó como uno de los cazacabezas más dominantes de la NFL.

El 2 veces jugador defensivo del año, acumuló múltiples selecciones al Pro Bowl, reconocimientos All-Pro y se convirtió en una de las caras de la franquicia de Cleveland gracias a su capacidad para presionar quarterbacks y cambiar partidos por sí solo.

125.5 capturas (líder de la franquicia)

23 partidos con múltiples capturas (líder de la franquicia)

Récord histórico de capturas en una sola temporada de la NFL en 2025

Segundo mayor número de capturas en sus primeras 9 temporadas profesionales desde 1982

5 veces seleccionado al Primer Equipo All-Pro

2 veces Jugador Defensivo del Año de la NFL

5 veces seleccionado al Primer Equipo All-Pro

Ahora, Garrett tendrá la oportunidad de competir por un nuevo campeonato en una organización acostumbrada a pelear por los primeros puestos de la NFC con los Rams, que sin duda será de los equipos a vencer la siguiente temporada.

Myles Garrett deja el campo tras ser expulsado | AP

Cleveland apuesta por el futuro con Jared Verse

Por su parte, los Browns reciben a Jared Verse, considerado uno de los jóvenes defensivos con mayor proyección de toda la liga.

Verse tuvo un impacto inmediato desde su llegada a la NFL, destacando por su explosividad, velocidad y capacidad para generar presión sobre los mariscales de campo rivales.

La directiva de Cleveland confía en que el exjugador de Florida State pueda convertirse en la nueva pieza central de su defensiva durante la próxima década.

Browns trading DE Myles Garrett to Rams in exchange for EDGE Jared Verse and a 2027 1st-round pick. (via @RapSheet, @TomPelissero, @AdamSchefter) pic.twitter.com/6XLvrBO83e — NFL (@NFL) June 1, 2026

Una defensiva de miedo en Los Ángeles

Con la incorporación de Garrett, los Rams vuelven a construir una línea defensiva capaz de competir con las mejores de la NFL.

La experiencia y liderazgo del veterano se suman a un roster que busca regresar al Super Bowl y mantener a Los Ángeles como uno de los principales contendientes de la conferencia.