Chicharito Hernández cumple 38 años al borde del retiro

Javier “Chicharito” Hernández se encuentra de manteles largos; el histórico delantero de la Selección Mexicana cumple 38 años aunque lo hace manteniendo a la afición con la incertidumbre de qué pasará con su carrera.

El delantero histórico de la Selección Mexicana se encuentra aún como el máximo goleador de la Selección Mexicana con 52 anotaciones; sin embargo, tras una larga carrera en Europa su carrera para estar llegando a su final tras su paso en las Chivas.

Chicharito Hernández ante Francia en 2010 l MEXSPORT

¿Su legado en Europa?

En julio de 2010, con 22 años de edad, el jugador se marchó a Manchester United sin tener certeza de qué pasaría con su carrera. A sus 35 años, regresÓ como una leyenda al equipo que lo vio nacer. Sin embargo, el camino no fue fácil para Hernández Balcázar.

Javier Hernández tiene en su palmarés dos Premier League y una Community Shield con Manchester United. Con Real Madrid tiene un Mundial de Clubes únicamente, mientras que con Sevilla ganó una Europa League, pues participó en el torneo a pesar de salir del club antes.

Javier 'Chicharito' Hernández en un partido con Manchester United | ESPECIAL

Con el Manchester United ganó tres títulos, Hernández Balcázar pasó a Real Madrid, donde ganó otro campeonato. Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla fueron sus otros clubes en Europa, donde hizo 127 goles.

Posteriormente, llegó a la MLS con LA Galaxy, donde marcó 39 tantos en 83 encuentros, antes de su salida para regresar al Rebaño, ya consolidado como leyenda, y en donde no pudo reflejar su etiqueta de figura nacional.

Chicharito Hernández en su segunda etapa con Chivas| IMAGO7

¿Se retira?

Recientemente, apareció en un video dando a conocer que no se retira arranca diciendo: “Creo que me voy a retirar”, por lo que procedió a ver qué decían de él en las redes sociales; seguido, aparece un video de los mejores momentos de su carrera con Chivas, Manchester Utd y Real Madrid.