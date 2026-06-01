El Grande Americano, al nivel de Místico

¿Quién dijo que WWE enterró la esencia de la lucha libre mexicana cuando compró Triple A? Al contrario, la entendió y vino a mejorarla; profesionalizó cada parte para ofrecer un producto increíble, y muestra de ello fue lo del pasado sábado en Monterrey, con la victoria en el máscara contra máscara de El Grande Americano, que lo convierte, sin temor a decirlo, en el nuevo boom de la lucha libre mexicana, algo que no veíamos desde Místico hace 20 años.

Y es que, a ver, la tan aclamada lucha de los Grandes Americanos no estuvo tan alejada de lo que hemos visto desde la época de Antonio Peña, con intervenciones, drama, sangre y un final feliz, con los buenos saliendo con el triunfo, volviendo cada secuencia una escena, pero no de película, sino de telenovela producida por The Undertaker.

WWE TAMBIÉN QUIERE CONQUISTAR MÉXICO

Tal como se los había adelantado, la noche uno de Triplemanía se llevará a cabo en Las Vegas el próximo viernes 11 de septiembre, mientras que la noche dos será el domingo 13 en la Arena Ciudad de México.

Pero eso no es todo, ya que, aprovechando el éxito con AAA en plena guerra por conquistar el mercado mexicano, WWE anunció para septiembre una gira por el país que incluirá a Guadalajara, Monterrey y la CDMX con los programas de SmackDown y RAW, para el 11 y 14 de septiembre, respectivamente, justo una semana antes de que el CMLL celebre su función del 93 Aniversario.

Aquí, ojito, porque ese viernes 11 de septiembre habrá SmackDown en Ciudad de México y Triplemanía Noche Uno en Las Vegas casi al mismo tiempo, por lo que me cuentan que, pensando en el público que querrá ver ambos eventos por televisión, es probable que el magno evento de la Caravana Estelar inicie por ahí de las 9 o hasta las 10 de la noche, tiempo de México.

OCTAGÓN JR., HOSPITALIZADO DE EMERGENCIA

Y ya de salida, mis oraciones y buenos deseos para Octagón Jr., quien el pasado sábado, durante las grabaciones de Triple A en Monterrey, sufrió una severa lesión que incluso requirió hospitalización de emergencia.

En un movimiento desde la tercera cuerda con Joaquín Wilde, el otrora Golden Magic cayó sobre la lona descompuesto y con todo su peso sobre el cuello, en acciones que suelen afectar las cervicales.