¡El nacimiento del 'Único'! El Grande Americano retiene su máscara y deja saber la identidad del Original

El Grande Americano ya no tiene dos versiones, pues El Original ha sido desenmascarado en el marco de Noche de los Grandes, dando paso a una nueva era para ambos luchadores.

La identidad del Original ha sido revelada: Chad Gable dio sus datos y se ha llevado la ovación del público en tierras regias para así dar paso al único Grande Americano.

Chad Gable reveló ser él quien daba vida al Original Grande Americano | Captura de pantalla

De película

La lucha ha encantado no a solo un sector del público, se ha quedado absolutamente con todos los corazones de México y más allá, pues por un extenso tiempo, el combate emocionó a los presentes en la Arena Monterrey y a la gente que vio el evento a través de la televisión.

En lo que terminó siendo prácticamente una réplica del evento central de WrestleMania 40 en el que Cody Rhodes terminó su historia, El Grande Americano terminó coronándose como el vencedor y arrebató la máscara del rival que ahora volverá a luchar sin su 'tapa'.

🚨 ¡GRANDE AMERICANO GANA LA MÁSCARA DE OG AMERICANO! 🚨



🚨 ¡GRANDE AMERICANO GANA LA MÁSCARA DE OG AMERICANO! 🚨



¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo!



Tremenda lucha la que hemos vivido hoy en #AAAporFOX 🎥 pic.twitter.com/NcS57GUykx — FOX (@somos_FOX) May 31, 2026

El enfrentamiento contó con la intervención de Los Americanos Hermanos, además de Los Americanos, Pimpinela Escarlata y Andrea Bazarte, quien a pesar de estar despedida, compró un boleto para poder estar presente en la zona de ringside y apoyar a su novio, quien después de un momento, se convirtió en el vencedor absoluto.

Con las máscaras rotas y ensangrentadas, además de un ring manchado de rojo, El Grande Americano terminó la lucha con un remate inspirado en las mejores victorias de protagonistas de historias relevantes como Roman Reigns o Cody Rhodes, tomó vuelo en las cuerdas al menos tres veces y culminó con un cabezazo a El Original, terminando con la historia entre ambos.

¿Quién era El Original Grande Americano?

Al terminar el combate, como ya es una costumbre, el perdedor debía decir sus datos, así que al desenmascararse: "MI NOMBRE ES CHAD GABLE, NACI EL 8 DE MARZO DE 1986 EN MINNEAPOLIS MINNESSOTA EN LOS ESTADOS UNIDOS, LUCHÉ EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS Y HE SIDO LUCHADOR PROFESIONAL POR 13 AÑOS".

Inmediatamente después, agradeció a todos por el apoyo mostrado después del enfrentamiento, pero hizo una promesa, ya que tarde o temprano volverá a AAA para seguir haciendo crecer su historia dentro de la empresa, pero esta vez como Chad Gable, el luchador que dio vida al primer Grande Americano.