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Lucha

Rey Mysterio, el nuevo gerente general de AAA: esta es la historia del Amo del 619 en la Caravana Estelar

Rey Mysterio es de los luchadores latinos más reconocidos en WWE | wwe.com
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:41 - 24 mayo 2026
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Antes de convertirse en una leyenda mundial y nuevo gerente general de AAA, Rey Mysterio construyó su legado en la Caravana Estelar desde 1992

La historia de Rey Mysterio con AAA comenzó mucho antes de convertirse en una superestrella global de WWE. El ahora nuevo gerente general de la Caravana Estelar debutó en la empresa en 1992, iniciando así una etapa que marcaría para siempre la lucha libre mexicana y la división crucero.

Con apenas 18 años, Óscar Gutiérrez dejó atrás el personaje de Colibrí para transformarse oficialmente en Rey Mysterio Jr., nombre y máscara heredados por su tío, Rey Mysterio Sr., quien le dio la oportunidad de continuar con el legado familiar dentro de AAA.

Rey Mysterio | X: @luchalibreaaa

Los primeros pasos de Rey Mysterio en AAA

Uno de los primeros momentos importantes del Amo del 619 dentro de la empresa ocurrió el 23 de agosto de 1992, cuando participó en una lucha de máscara contra máscara frente a Mr. Condor en el Centro Internacional Acapulco.

Desde sus primeras apariciones, Rey Mysterio destacó por un estilo distinto al tradicional, apostando por la velocidad, las maniobras aéreas y una agilidad que rápidamente llamó la atención de los aficionados y expertos.

Su talento también ayudó a revolucionar el estilo de los pesos crucero en México, especialmente gracias a la histórica rivalidad que protagonizó junto a Psicosis.

Rey Mysterio en un combate l CRÉDITO X:reymysterio

La rivalidad con Psicosis que cambió la lucha libre mexicana

La rivalidad entre Rey Mysterio Jr. y Psicosis es considerada una de las más importantes en la historia de AAA y de la lucha libre mexicana.

Ambos protagonizaron combates llenos de vuelos, castigos extremos y un ritmo pocas veces visto en aquella época, ayudando a popularizar el estilo aéreo tanto en México como posteriormente en Estados Unidos.

Aquellos enfrentamientos se convirtieron en la base de una generación completa de luchadores crucero y abrieron la puerta para que empresas internacionales pusieran sus ojos en el talento mexicano.

Psicosis posa para una fotografía | Instagram @psicosisoficial

When Worlds Collide y el salto internacional

El momento que terminó por cambiar la carrera de Rey Mysterio llegó en 1994 durante el histórico evento When Worlds Collide, realizado entre AAA y WCW.

La función permitió que el talento mexicano llegara a una audiencia internacional y fue ahí donde Rey Mysterio terminó de consolidarse como una de las máximas figuras del estilo aéreo.

Eddie Guerrero y Rey Mysterio | WWE

Rey Mysterio llegó oficialmente a la WCW en 1996, debutando el 16 de junio de ese año en el evento de pago por evento The Great American Bash.

En su primera lucha, se enfrentó a Dean Malenko por el Campeonato Mundial de Peso Crucero. A pesar de que perdió el combate, su espectacular estilo aéreo deslumbró a los aficionados y se ganó el respeto inmediato de todos en el vestuario. Poco después, el 8 de julio, logró coronarse campeón crucero tras derrotar a Malenko en el programa WCW Monday Nitro.

Gracias a When Worlds Collide, el luchador mexicano dio el salto definitivo a Estados Unidos, iniciando una carrera internacional que años después lo convertiría en campeón mundial, ganador del Royal Rumble y miembro del Salón de la Fama de WWE.

Ahora, más de tres décadas después de su debut en AAA, Rey Mysterio vuelve a la empresa que lo vio crecer, aunque esta vez como el nuevo gerente general de la Caravana Estelar.

Rey Mysterio fue el regreso de 2018 | wwe.com
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