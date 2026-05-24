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Lucha

¡Tenemos gerente generAAAl! Rey Mysterio toma el puesto como dirigente de la empresa mexicana

Rey Mysterio es el nuevo gerente general de AAA | Captura de pantalla
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 20:19 - 23 mayo 2026
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La Licenciada Marisela Peña hizo el anuncio oficial en el inicio del show de este sábado 23 de mayo

El inicio del show de AAA este 23 de mayo no pudo haber sido de mejor manera, pues en una emotiva ceremonia, ha sido elegido el nombre de quien estará encargado de las decisiones importantes de la empresa de lucha libre mexicana.

Con la presencia de muchos luchadores activos, pero además de algunas leyendas como Chessman, Texano Jr. y Cibernético, la licenciada Marisela Peña dio a conocer que será Rey Mysterio quien se quede como encargado de todo lo que suceda internamente en el programa semanal de la tres veces estelar.

El regreso del Rey

Pese a los rumores que ponían a Pimpinela, JBL, Cibernético, Chessman o al mismo Dorian Roldán como el nuevo gerente general, el anuncio de Marisela Peña ha dejado saber que es Rey Mysterio quien toma ese lugar de privilegio para tomar decisiones en el elenco de la marca mexicana.

Dorian incluso ya se hacía como el seleccionado por Marisela, pero su sorpresa fue grande con la música de Rey, la cual ni siquiera se esuchaba del todo por el ruido de la gente reaccionando al momento de su presentación. A su llegada, mencionó que busca "llevar a AAA a alturas nunca antes vistas".

La primera lucha bajo la nueva estadía de Mysterio fue Rey Fénix ante Laredo Kid por el campeonato crucero de AAA, mismo que retuvo Laredo por un golpe bajo, situación que hizo a Rey Mysterio decidir y comunicar que la siguiente semana en Noche de los Grandes, se volverá a dar la misma lucha, pero sin posibilidad de hacer trampa.

Reacción del 'Sucio'

El anuncio ya se dio en rede sociales de la empresa, lo cual ha dejado a la gran mayoría de los fanáticos contentos; sin embargo, hay alguien que no está para nada contento con la decisión tomada: Dominik Mysterio.

En Instagram, Dom, actual megacampeón de la empresa, se limitó a escribir: "Otro pen***o", esto sin importar que a quien se está refiriendo es a su propio padre. Las respuestas fueron variadas, pues algunos consideran el comentario algo gracioso, pero hay otros que no están para nada de acuerdo.

En el final del show en el que ha sido presentado Rey Mysterio como nuevo gerente general de la empresa mexicana, los dos Grandes Americanos, quienes pondrán en juego sus máscaras para el próximo 30 de mayo, se fueron a los golpes, algo que estaba prohibido dentro del territorio mexicano, así que Mysterio tuvo que hacer una enfática llamada de atención, pero no se sabe cuáles serán las consecuencias de esto.

Los dos Grandes Americanos enfrentados al final del programa | Captura de pantalla
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