¡Histórico! Dominik Mysterio defendió el Megacampeonato de AAA en Monday Night Raw ante El Original Grande Americano

Dominik Mysterio ha sido el protagonista de un momento histórico en la historia de WWE, pues por primera vez se ha defendido el Megacampeonato de AAA en un show semanal de la empresa estadounidense.

Aunque no hubo cambio de campeón, las redes sociales' se volvieron locas' por presenciar uno de los momentos más importantes desde la compra de la empresa mexicana por parte de los americanos.

El Original enfrentando al 'Sucio' Dom | wwe.com

¿Cómo se dio la victoria?

Como era de esperarse, esta no iba a ser una contienda sin intervenciones, ya que El Original Grande Americano tiene próximamente una lucha muy importante de máscara vs máscara ante El Grande Americano, así que tanto él como sus compañeros Bravo y Rayo Americano ingresaron.

Sin embargo, también lo hicieron Julio y Bruto, los secuaces de El Original, por lo que la distracción generó que el 'Chaparro' no pudiera hacerse con el título rumbo a La Noche de los Grandes.

El Grande Americano interfiere y le arruina la lucha al Original Grande Americano 🫵 pic.twitter.com/HBmXwr0SFx — WWE Español (@wweespanol) May 12, 2026

La primera mitad del Monday Night Raw de este 11 de mayo ha llegado con todo, incluso favoreciendo a los mexicanos, pues por primera ocasión en toda la historia, el Megacampaonato de AAA fue defendido en dicho programa, con Dominik Mysterio como protagonista.

Fue El Original Grande Americano quien apareció como retador esta noche para tratar de arrebatarle la máxima presea de la empresa mexicana a tan solo semanas de viajar a Monterrey para luchar ante su homónimo en un duelo máscara vs máscara.

Careo entre el Grande Americano y Dom Mysterio | Captura de pantalla

Duelo de'mexicanos'

La lucha se ha programado después de que en un segmento en vestidores, El Original buscaba una lucha que lo siguiera preparando de cara a su defensa de la 'tapa'; sin embargo, mientras hablaba con Adam Pearce, Liv Morgan y Dominik Mysterio aparecieron para interrumpir la plática.

'El Sucio' pidió una oportunidad por algún campeonato, pero el gerente general de la marca roja optó por otro camino, pues decretó que el hijo de Rey Mysterio defenderá su presea ante El 'Chaparro' Americano esta misma noche.

Dominik tiene que defender el Megacampeonato de AAA en Raw 😱 pic.twitter.com/mdydhWnwqp — WWE Español (@wweespanol) May 12, 2026