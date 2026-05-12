Chicharito Hernández ve en la Hormiga González al "próximo ídolo de México"

El segundo paso de Javier Hernández por Chivas no fue lo que se esperaba, pues la cuota goleadora nunca fue la óptima y su salida terminó dándose después de fallar un penal más que decisivo en los Cuartos de Final ante Cruz Azul en el Apertura 2025.

Sin embargo, el máximo goleador de la Selección Mexicana, a ojos de muchos aficionados, sí hizo algo por el Rebaño Sagrado antes de marcharse: instruir a Armando González, quien se ha convertido en un referente del club rojiblanco, pero a ojos del Chicharito, el cariño por el delantero podría traspasar fronteras.

Chicharito ha concluido su segunda etapa como delantero de Guadalajara | IMAGO7

¿Por qué no ponerlo en Europa?

En una entrevista exclusiva para TUDN, charlando uno a uno con Marc Crosas, Javier Hernández no tuvo más que palabras de apoyo para quien muchos consideran su sucesor en Chivas, la Hormiga González, pues él se dice seguro de verlo próximamente en el 'Viejo Continente'.

No, no tiene cositas, lleva dos torneos haciendo 12 goles. Aquí es donde yo ya no nos entiendo a todos; hay jugadores que salen, hacen tres partidos buenos, hacen un golazo y si es alguien zurdo, lo comparamos con Messi, si es alto, lo comparamos con Ibra, pero ahora tenemos a un mexicano de Chivas que hace 24 goles en dos torneos y no queremos ponerlo en Europa, que cag**o

Armando 'Hormiga' González en el duelo ante Santos Laguna del Clausura 2026 | IMAGO7

A todo esto, Chicharito ha añadido lo que puede ser la declaración más interesante de su excompañero de vestidor, pues CH14 asegura que, en caso de seguir por el camino que lo ha hecho, Armando podría marcar un antes y un después en el futbol mexicano.

Si él puede seguir enfocándose y solamente disfrutando lo que hace, yo creo que vamos a tener a otro ídolo de México sin ninguna duda, porque ese chamaco tiene una entrega que personas y hace muchísimas cosas fuera de lo ordinario

CH14 estuvo cerca del adiós

Javier Chicharito Hernández reconoció que tras concluir su segunda etapa con Chivas contempló seriamente la posibilidad de retirarse del futbol profesional. El delantero mexicano confesó que perdió parte de la motivación durante los últimos meses de 2025 y que incluso necesitó alejarse completamente de las canchas para reencontrarse consigo mismo. "Creo que me podía haber retirado después de lo de Chivas", declaró el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana.

Aunque actualmente permanece sin equipo, Hernández aseguró que este tiempo lejos del futbol le ha servido para sanar emocionalmente y replantear su futuro profesional. El atacante reveló que vive una etapa de plenitud personal y que mantiene la intención de regresar próximamente a la actividad, siempre y cuando encuentre un proyecto que lo motive tanto a corto como a largo plazo.