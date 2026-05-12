¿Cómo será la preventa y dinámica para Chivabonados rumbo a la Semifinal ante Cruz Azul en el Estadio Jalisco?

Chivas comenzó oficialmente la venta de boletos para la Semifinal de la Liga MX frente a Cruz Azul con una preventa exclusiva para los aficionados que cuentan con Chivabono, de cara al encuentro que se disputará en el Estadio Jalisco.

A través de tres diferentes comunicados, informó las dinámicas en la que los aficionados que cuenten con su abono en la parte alta y baja, además de los palcohabientes, podrán ingresar a la cancha del Estadio Jalisco el próximo sábado.

La preventa estará disponible desde este lunes a las 9:30 PM y hasta el martes 12 de mayo a las 5:00 PM. Para acceder, los aficionados deberán ingresar a Boletomóvil con su cuenta registrada, seleccionar los lugares disponibles y finalizar el proceso de compra.

El Guadalajara también confirmó que para este encuentro en la parte alta los asientos serán completamente numerados, buscando una mejor organización para el ingreso y acomodo de los asistentes.

Afición de Chivas en Estados Unidos l X:Chivas

Chivas reubicará a algunos Chivabonados y regalará boletos

La dirigencia rojiblanca notificó a parte de sus Chivabonados sobre una reubicación especial para el partido de Semifinal ante Cruz Azul, debido a la alta demanda y la poca disponibilidad de lugares en la zona inferior del Estadio Jalisco.

🇦🇹 ¡EL REBAÑO REGRESA AL MONUMENTAL ESTADIO JALISCO PARA LA LIGUILLA! 🏟️



Cuántos grandes recuerdos y anécdotas increíbles en este inmueble. ¡JUNTOS vamos por más! 🔴⚪️ pic.twitter.com/J84x3iBG7R — CHIVAS (@Chivas) May 11, 2026

El club explicó que algunos abonados que en el Estadio AKRON tienen su abono en la parte baja, deberán ser trasladados a zonas superiores del estadio para este compromiso. Como compensación por esta modificación, la directiva rojiblanca informó que los boletos correspondientes a los aficionados afectados serán totalmente gratuitos, como agradecimiento por la comprensión y el apoyo mostrado hacia el equipo.

Además, se aclaró que algunos aficionados podrían recibir un segundo correo relacionado con la preventa tradicional, esto debido a que ciertos Chivabonos no fueron afectados por la reubicación y todavía deberán completar el proceso normal de compra para esos lugares.

Estadio Jalisco | IMAGO7

Chivas define zonas exclusivas para palcohabientes

De igual manera informó los lineamientos especiales para los palcohabientes que asistirán a la Semifinal, en donde el club señaló que los asistentes deberán ingresar utilizando sus tarjetas de acceso del Estadio Akron y explicó que se habilitarán zonas especiales dentro del inmueble para recibir a los palcohabientes.

Los seguidores que cuentan con palco en el Estadio AKRON serán reubicados en la parte baja del inmueble. Sus accesos serán la zona de Lateral Oriente estarán disponibles las puertas 2 y 3, con acceso a las secciones 11, 12, 13, 14 y 15. Mientras tanto, en Lateral Oxxo Gas se habilitarán las puertas 13 y 14 con acceso a las secciones 2, 3, 4 y 5.

Chivas aclaró que dichas áreas funcionarán bajo modalidad de acomodo general, por lo que los lugares se ocuparán conforme lleguen los asistentes. Además, la directiva indicó que no estará permitido apartar asientos, recomendando a los aficionados llegar juntos si desean permanecer en la misma sección.