OFICIAL: Cruz Azul vs Chivas en el Estadio Banorte

La logística de la Liguilla comienza a generar movimientos inesperados. Ante la proximidad de los duelos de eliminación, Cruz Azul analiza sedes alternas para recibir a las Chivas, con el Estadio Banorte y el Estadio Cuauhtémoc como protagonistas de los posibles escenarios para la fase final del torneo.

Estadio Banorte | MEXSPORT

CONDICIÓN PARA JUGAR EN EL BANORTE

Fuentes revelaron a RÉCORD que la definición del recinto dependerá enteramente de la programación oficial de la Liga MX, pues el factor determinante será el día en que se dispute el encuentro de Ida. Si el comité organizador determina que el primer capítulo de la serie se lleve a cabo el próximo miércoles, La Máquina contaría con la autorización necesaria para fungir como local en el Coloso de Santa Úrsula.

En cambio, si el compromiso se traslada al jueves, la situación cambia drásticamente. Ante la imposibilidad de utilizar el Coloso de Santa Úrsula bajo ese calendario, el duelo tendría que mudarse a la ciudad de Puebla para disputarse en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Afición de Cruz Azul en el partido contra Necaxa en el Estadio Banorte | IMAGO 7

FIFA TOMARÁ POSESIÓN DEL ESTADIO

El impedimento para que La Máquina dispute la Ida de las Semifinales en el Estadio Banorte es la Copa del Mundo, esto debido a que la FIFA tomará posesión del inmueble el próximo miércoles 13 de mayo para comenzara los preparativos de cara a la inauguración del Mundial.

Debido a esto, el único escenario para que Cruz Azul dispute su duelo de local en el Azteca es que este sea programado para el día miércoles por la noche, para que una vez finalizado el encuentro el Comité Organizador de la FIFA comience a trabajar en el Coloso de Santa Úrsula, tres veces mundialista.

CRUZ AZUL JUEGA SEMIS EN EL BANORTE

Buenas noticias para La Máquina. La Liga MX hizo oficiales las fechas y horarios de las Semifinales del Clausura 2026 y con eso se confirma que La Máquina sí podrá disputar en el Coloso de Santa Úrsula su duelo de Ida ante Chivas.

La decisión final estuvo en las manos de Pumas, pues el quedar como líder de la competencia, el Club Universidad Nacional tenía la facultad de elegir fechas para su serie y al tomar los días jueves y domingo, le dejó el camino libre a Cruz Azul para quedarse con el día miércoles y no moverse de la Ciudad de México.