¿Hay clases el viernes 15 de mayo? Esto dice la SEP sobre el Día del Maestro
La llegada del 15 de mayo, fecha en la que se celebra el Día del Maestro en México, ha provocado dudas entre estudiantes, padres de familia y docentes sobre si habrá clases o si se trata de un día oficial de descanso.
De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo 2025-2026, sí habrá suspensión de actividades académicas en distintos niveles educativos.
SEP confirma suspensión de clases
La SEP estableció que el 15 de mayo no habrá clases para alumnos y maestros de escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.
La medida aplica para:
Preescolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Universidad
Incluyendo instituciones como la UNAM, el IPN y otros planteles públicos y privados.
¿Por qué se celebra el Día del Maestro?
En México, esta fecha se conmemora desde 1918, cuando fue instituida oficialmente durante el gobierno del presidente Venustiano Carranza.
La elección del 15 de mayo también coincide con la festividad de San Juan Bautista de La Salle, considerado patrono universal de los educadores por la Iglesia católica.
El religioso francés es reconocido por impulsar modelos educativos enfocados en la enseñanza para niños de escasos recursos y en la preparación de maestros.
Antes había festivales escolares
Durante muchos años, las escuelas celebraban el Día del Maestro con:
Festivales
Coreografías
Recitales
Entrega de regalos
Actividades especiales para docentes
Sin embargo, desde hace tiempo la SEP optó por suspender actividades académicas en lugar de realizar eventos escolares durante esa fecha.
¿Habrá puente escolar?
Como el 15 de mayo de 2026 caerá en viernes, estudiantes y docentes tendrán un fin de semana largo y regresarán a clases hasta el lunes siguiente.
La fecha se suma a otros descansos contemplados dentro del calendario oficial de la SEP.
No es feriado obligatorio para todos
Aunque los estudiantes y maestros no tendrán clases, el Día del Maestro no está considerado como descanso obligatorio dentro de la Ley Federal del Trabajo.
Esto significa que la mayoría de trabajadores fuera del sector educativo deberán laborar de manera normal.
¿Cambiará el calendario escolar?
La SEP todavía analiza si modifica su calendario oficial, pues de acuerdo a la más reciente propuesta hecha por autoridades escolares, las clases para nivel básico, es decir, preescolar, primaria y secundaria, terminarían el próximo 5 de junio, debido a las altas temperaturas y también por el Mundial de futbol de la FIFA, que justamente se jugará a partir del 11 de junio, con 13 partidos a disputarse en nuestro país.
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