¿Hay clases el viernes 15 de mayo? Esto dice la SEP sobre el Día del Maestro

La llegada del 15 de mayo, fecha en la que se celebra el Día del Maestro en México, ha provocado dudas entre estudiantes, padres de familia y docentes sobre si habrá clases o si se trata de un día oficial de descanso.

De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo 2025-2026, sí habrá suspensión de actividades académicas en distintos niveles educativos.

Este viernes 15 de mayo habrá un nuevo puente escolar en el país/SEP

SEP confirma suspensión de clases

La SEP estableció que el 15 de mayo no habrá clases para alumnos y maestros de escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

La medida aplica para: Preescolar

Primaria

Secundaria

Bachillerato

Universidad Incluyendo instituciones como la UNAM, el IPN y otros planteles públicos y privados.

¿Por qué se celebra el Día del Maestro?

En México, esta fecha se conmemora desde 1918, cuando fue instituida oficialmente durante el gobierno del presidente Venustiano Carranza.

La elección del 15 de mayo también coincide con la festividad de San Juan Bautista de La Salle, considerado patrono universal de los educadores por la Iglesia católica.

El religioso francés es reconocido por impulsar modelos educativos enfocados en la enseñanza para niños de escasos recursos y en la preparación de maestros.

A los profesores se les dará el día este 15 de mayo/ SEP

Antes había festivales escolares

Durante muchos años, las escuelas celebraban el Día del Maestro con: Festivales

Coreografías

Recitales

Entrega de regalos

Actividades especiales para docentes

Sin embargo, desde hace tiempo la SEP optó por suspender actividades académicas en lugar de realizar eventos escolares durante esa fecha.

¿Habrá puente escolar?

Como el 15 de mayo de 2026 caerá en viernes, estudiantes y docentes tendrán un fin de semana largo y regresarán a clases hasta el lunes siguiente.

La fecha se suma a otros descansos contemplados dentro del calendario oficial de la SEP.

No es feriado obligatorio para todos

Aunque los estudiantes y maestros no tendrán clases, el Día del Maestro no está considerado como descanso obligatorio dentro de la Ley Federal del Trabajo.

Esto significa que la mayoría de trabajadores fuera del sector educativo deberán laborar de manera normal.

Todavía se analiza si el ciclo escolar 2025-2026 terminará el 5 de junio/SEP

¿Cambiará el calendario escolar?