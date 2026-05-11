André Jardine: ¿Cuáles fueron los seis penaltis que el DT de América pidió en los 4tos de Final contra Pumas?

La polémica arbitral no faltó en los Cuartos de Final del Clausura 2026. En la serie entre Pumas y América hubo cuatro penaltis a favor para las Águilas. Sin embargo, luego de la eliminación de su equipo, el director técnico André Jardine mencionó que aunque se marcaron cuatro tenían que haber sido seis. De esos, tres fueron en el duelo de Ida, mientras que el resto fueron en el partido de Vuelta.

¿Cuáles fueron los seis penaltis que André Jardine pidió contra Pumas?

En el partido de Ida, el primer penalti que se marcó en favor del América fue en el minuto 72. En un tiro de esquina, Adalberto Carrasquilla sujetó y abrazó a Rodrigo Dourado. Luego de que este último cayera en el área, Luis Enrique Santander fue a ver la jugada al VAR. Tras la revisión, el árbitro central del juego marcó penalti. Dicha pena máxima la hizo efectiva Henry Martín, para así poner el 2-3 parcial en ese encuentro.

Minutos más tarde, las Águilas aún insistían en campo rival y se presentó el segundo penalti que sí se marcó. Al 82’, luego de una serie de rebotes, Nathan Silva pateó en la pierna derecha a Henry Martín. Dicha acción la vio perfectamente Santander y señaló la pena máxima, la cual anotó Alejandro Zendejas y puso el 3-3 definitivo en ese partido de Ida.

André Jardine, entrenador del América | MEXSPORT

En esa misma jugada hubo una falta previa de Keylor Navas sobre Isaías Violante. Esa infracción no se marcó ya que unos segundos después fue la patada de Nathan sobre Henry. Sin embargo, André Jardine mencionó que ese fue uno de los dos penalti que no se señalaron durante toda la eliminatoria.

Ya en el juego de Vuelta, la controversia también se hizo presente, pues además de que marcaron dos penaltis para América, hubo otro que no se señaló, de acuerdo con el criterio de Jardine. El primero fue al minuto 35, pues en un tiro libre, Patricio Salas peinó el balón y Pedro Vite cometió una mano clara, la cual se señaló con la pena máxima. Alejandro Zendejas anotó ese cobro y representó el 3-2 en el juego.

En ese mismo primer tiempo, el cuerpo técnico de André pidió otra pena máxima, pues dentro del área Rubén Duarte y Erick Sánchez disputaron un balón. En esa jugada, el defensor de Universidad Nacional impactó en la pierna derecha al Chiquito, pero al no ser una jugada temeraria, simplemente ‘futbolera’, César Arturo Ramos ni siquiera la fue a revisar al VAR. Sin embargo, para André Jardine sí era penalti.

Ya en la segunda parte, con el 3-3 en el partido y el 6-6 en el marcador global, se marcó el cuarto penalti para América en la serie, y el sexto que se debió señalar a criterio del estratega brasileño. Tras una jugada peligrosa de Ángel Azuaje, César Ramos señaló penalti tras la acción sobre Ramón Juárez. De haber anotado, las Águilas habrían avanzado a Semifinales, pero Henry Martín la estrelló en el poste y dejó ir el pase a la siguiente ronda.

André Jardine durante el partido de América contra Atlas | IMAGO7

¿Qué fue lo que dijo André Jardine sobre los penaltis?

Tras la eliminación de América en Cuartos de Final ante Pumas, André Jardine mencionó que más allá de que se señalaron cuatro penaltis, se tenían que haber marcado seis en toda la eliminatoria. Además, mencionó que con todo eso, su equipo peleó hasta el final por un boleto a las Semifinales.

"Yo vi siempre dos equipos en la cancha. Muy orgulloso de la postura de nuestro equipo, de la forma en que competimos y jugamos. Una clara sensación de nuestra parte de construir un merecimiento para pasar. Hablaste de cuatro penales, fueron seis penales y marcaron cuatro. Aún sigo llorando porque en el primer partido fueron tres penales y dieron dos; en el lance del segundo penal fueron dos penales. Hoy, un penal sobre Chiquito que no se marca", comentó Jardine.