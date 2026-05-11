André Jardine: Los cinco aciertos y los cinco pecados para analizar su continuidad en América

América terminó el primer semestre de 2026 sin títulos. Al haber quedado fuera en Cuartos de Final tanto en Liga MX como en la CONCACAF Champions Cup, se puede considerar fracaso estos meses para las Águilas. Por lo tanto, la continuidad de André Jardine y de múltiples elementos del equipo y directiva está en análisis. Uno de los principales es la duda si seguirá o no el director técnico brasileño, pues en estos tres años ha tenido tanto aciertos como errores que podrían definir su futuro.

Los 5 aciertos de André Jardine con América

1. El histórico tricampeonato: En sus primeros tres torneos en el banquillo de América, André Jardine logró comandar a su equipo al campeonato. Así, en cuestión de año y medio, las Águilas se convirtieron en el primer tricampeón en la historia de los torneos cortos, con el brasileño en la dirección técnica. Este hito histórico es lo que marca el paso del brasileño en Coapa, pues en esta misma época, ningún entrenador había logrado ganar siquiera dos campeonatos consecutivos de Liga MX.

2. Las cuatro Finales consecutivas: El tricampeonato fue histórico, pero América pudo haber acrecentado esta hazaña. Más allá de que las Águilas ya suman tres torneos sin título, es importante recordar que los azulcremas estuvieron a 90 minutos de haber reducido este tiempo. Tras ganar tres campeonatos consecutivos de Liga MX, los de Coapa llegaron nuevamente a una Final por cuarto torneo seguido. Aunque dicha Final la perdieron con Toluca, la realidad es que América se quedó a tan solo 90 minutos de ser el primer tetracampeón en la historia de los torneos cortos.

3. André Jardine, el DT más ganador de América: En menos de dos años, André Jardine ya se había convertido en el director técnico más ganador en la historia de América. Con tres títulos de Liga MX (Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024), un Campeón de Campeones, una Supercopa de Liga MX y una Campeones Cup, el estratega brasileño escribió su nombre con letras doradas en la cima de la historia del club más grande de México. Además, logró superar a referentes del equipo como Raúl Cárdenas, Jorge Vieira o Miguel Herrera.

André Jardine, entrenador del América | MEXSPORT

4. Potenció a jugadores de América y logró ‘exportar’: El tricampeonato de América no hubiera sido posible sin algunos jugadores claves, los cuales André Jardine potenció en su momento. Uno de ellos fue Julián Quiñones, quien partió al futbol de Arabia Saudita tras haber mostrado su mejor versión con el estratega brasileño. Otro futbolista así fue Álvaro Fidalgo, quien hace unos meses se fue al Real Betis de LaLiga. Asimismo, futbolistas como Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, incluso Luis Ángel Malagón, han mostrado su mejor versión futbolística guiados del entrenador sudamericano.

5. Variantes en su esquema táctico: André Jardine no solo por títulos, sino también por su flexibilidad y variantes en sus esquemas, ha demostrado ser uno de los mejores directores técnicos que han dirigido en Liga MX. El director técnico brasileño fue campeón en México con línea de cuatro en el fondo, con tres centrales atrás, ha jugado con dos delanteros y ha desarrollado múltiples variantes luego de un ‘desmantelamiento’ del plantel, las cuales lo han hecho destacarse en este rubro y se ha convertido en uno de los directores técnicos más difíciles de vencer en cualquier instancia. Asimismo, el sobreponerse a salidas de jugadores importantes y aún estar en la pelea en la cima, han hecho que Jardine tenga crédito en Coapa.

Los cinco pecados de André Jardine con América

Si bien, André Jardine podría tener más aciertos, la realidad es que el director técnico brasileño también ha tenido fracasos importantes durante estos tres años en Coapa. Por lo tanto, estos también podrían ser puntos en su contra, los cuales definirían su futuro en el banquillo del equipo de Coapa de cara al Apertura 2026.

André Jardine en el partido de América contra Pumas en la Liga MX | IMAGO 7

1. Año y medio sin ganar títulos: Es cierto que America estuvo cerca del tetracampeonato. Sin embargo, el equipo azulcrema perdió esa Final y desde diciembre de 2024 no levantan ningún título. Por lo tanto, los dirigidos por André Jardine ya suman 18 meses sin conseguir algún trofeo. Este lapso sin campeonatos, para las exigencias que se tienen en Coapa, podría ser lapidario para la mayoría de entrenadores. Y aunque Jardine consiguió crédito por el tricampeonato, esta sequía también influiría para definir su estancia en las Águilas.

2. No ir al Mundial de Clubes de 2025: Asistir al Mundial de Clubes de 2025 fue un sueño en el que América tuvo múltiples posibilidades para ir y desaprovechó todas. La primera que dejó pasar fue en la CONCACAF Champions Cup de 2024, pues al ser eliminados en Semifinales contra Pachuca, no pudieron ser campeones del certamen ni conseguir su boleto al Mundial por esa vía. Después, con la descalificación de León, las Águilas jugaron un repechaje ante LAFC; el que ganara ese duelo iría al certamen internacional. Con toda la polémica, el equipo dirigido por Jardine perdió ese duelo y dejó pasar la oportunidad de participar en el Mundial de Clubes, un sueño para todo el equipo, incluido para el dueño Emilio Azcárraga.

3. Los fracasos internacionales: Con André Jardine en el banquillo, América ha hecho historia en Liga MX; sin embargo, su cuenta pendiente es en el ámbito internacional. En total han sido siete fracasos en este rubro en un lapso de tres años, pues desde su primer semestre en Coapa hasta este último, el estratega brasileño no ha podido levantar algún trofeo internacional entre CONCACAF Champions Cup, Leagues Cup y otro partido importante.

Raphael Veiga | MEXSPORT

En tres ediciones que ha dirigido de Leagues Cup, el equipo de Jardine se ha quedado en Octavos y Cuartos de Final, mientras que en la última no avanzó ni de primera ronda. En Concachampions, las Águilas fueron eliminadas en 2024 por Pachuca en Semifinales, mientras que en 2025 y 2026 se quedaron en Cuartos de Final ante Cruz Azul y Nashville respectivamente. Y ese séptimo fracaso internacional fue no haber ido al Mundial de Clubes tras ese repechaje ante LAFC.

4. Sus refuerzos brasileños ‘quedaron a deber’: Si bien América suma 18 meses sin título, otro factor que perjudica directamente a André Jardine es la de los refuerzos para este Clausura 2026. Al estratega brasileño le dieron las ‘llaves’ para conformar a su plantel tras salidas importantes en la misma. Rodrigo Dourado, Raphael Veiga y Vinicius Lima fueron los elegidos de Jardine que llegaron a Coapa para este semestre. De estos tres compatriotas de André, solo Dourado se consolidó en el once inicial, mientras que Veiga y Lima no solo no lo hicieron, sino que también ya hasta reciben abucheos de la afición por no cumplir las expectativas.