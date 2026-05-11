Esteban Solari, entrenador de Pachuca, enaltece las cualidades de su equipo

Pachuca atraviesa un momento dulce en el Clausura 2026. Tras dejar en el camino al Bicampeón Toluca con un contundente 3-0 global, su entrenador, Esteban Solari, no escatimó en elogios para su plantilla y reafirmó la candidatura de los Tuzos al título de la Liga MX.

En la conferencia de prensa posterior al triunfo 2-0 en el partido de vuelta, Solari expresó su alegría por el pase a semifinales. "Siento una gran felicidad, sobre todo por mis jugadores. Hicieron una serie excelente, ganando ambos partidos contra el bicampeón y sin recibir goles", comentó el estratega argentino, atribuyendo el éxito al trabajo constante y al compromiso del grupo.

Esteban Solari, entrenador de Pachuca | IMAGO7

¿Qué más dijo Esteban Solari?

Solari destacó la superioridad futbolística de su equipo, que supo imponer su estilo ofensivo. "Demostramos nuestro mejor juego, controlamos a un rival complicado y mantuvimos nuestra identidad de ser un equipo valiente que siempre busca el resultado", afirmó. El técnico dejó claro que, a pesar de la contundente victoria, no hay espacio para la relajación.

Con la Semifinal contra Pumas en el horizonte, el formato exprés del torneo presenta un desafío físico. "Es muy probable que iniciemos la serie en casa, lo que nos da una ventaja para recuperar a los jugadores que hicieron un gran esfuerzo", explicó Solari. Además, subrayó la importancia de contar con una plantilla amplia y competitiva, donde todos los jugadores están listos para aportar.

Esteban Solari, entrenador de Pachuca | IMAGO7

Cariño con la afición

El entrenador también se refirió a la creciente conexión con la afición, visible en gestos como la serenata que recibieron bajo la lluvia antes del partido. "Soy bastante sensible y siento mucho ese cariño. Es nuestra responsabilidad construir un proyecto con el que la gente se sienta identificada", señaló. Para Solari, la entrega y el carácter del equipo han sido fundamentales para ganarse el apoyo de sus seguidores.

Finalmente, el técnico de los Tuzos aceptó con confianza el estatus de favorito que les otorga haber eliminado al campeón. "Somos un grupo humilde, pero conscientes de que somos un equipo importante que juega bien y siempre va al frente. Asumimos el rol de favoritos, sabiendo que hoy somos un equipo difícil para cualquiera", concluyó Solari, manteniendo viva la ilusión de llevar a Pachuca a una nueva final del futbol mexicano.