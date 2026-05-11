¡Peligra el bicampeón! Pachuca se adelanta ante Toluca con polémico penal

El partido de Vuelta de los Cuartos de Final entre Pachuca y Toluca básicamente inicio con el mismo guion que en el partido de Ida, Enner Valencia anotó el primer gol del compromiso, adelantando de muy buena manera a los Tuzos de cara a las Semifinales del Clausura 2026.

Sin embargo, una vez más igual que en la Ida, la polémica se hizo presente, esta vez con el penal marcado que posteriormente terminó en gol para el cuadro hidalguense, quienes prácticamente están en las Semifinales del torneo.

Festejo de Enner Valencia con su segundo gol de la Eliminatoria | MexSport

¿Qué sucedió en la jugada del penal?

A lo largo de la primera parte del encuentro, uno de los mejores jugadores, o al menos uno de los más participativos en el compromiso es Enner Valencia, ya que el ecuatoriano ha desestabilizado a los defensas rivales.

Fue así que en una jugada al minuto 8, el sudamericano trataba de entrar al área por la banda izquierda, encontrándose frente a dos jugadores de los Diablos: Marcel Ruíz y Bruno Méndez. Cuando el 10 de Pachuca cayó al césped, Adonai Escobedo marcó penal, causando la molestia de los escarlatas, ya que creían que no existía falta alguna.

Incluso después de la revisión en el VAR, el árbitro dejó la decisión tal y como estaba, ya que se argumentó que el que había cometido la falta era Méndez y no el capitán Marcel.

¡PENAAAAL PARA PACHUCA! Adonai Escobedo marcó penal y 🎙️ @arturobrizioc dice que NO ES 👀👇



Por el momento continúa revisión silenciosa en el 📺VAR.



9' 🌬️@Tuzos (1) 0-0 (0)🔥@TolucaFC #LigaMX 🇲🇽 pic.twitter.com/yaStchxWDD — FOX (@somos_FOX) May 10, 2026

El disparo desde los once pasos fue ejecutado por el mismo Enner Valencia, quien intercambió por gol, poniendo al frente con dos anotaciones a su equipo, obligando a la visita a ganar a como de lugar el partido de Vuelta.

Enner Valencia marcó de penal para extender la ventaja de Pachuca ante Toluca | MEXSPORT

¿Qué necesita Toluca para remontar?

Con este segundo gol del ecuatoriano Enner Valencia, los Diablos Rojos están contra las cuerdas, pues necesitaban tres goles sin respuesta tuza para poder consagrarse como el tercer semifinalista.

Pero todo ha vuelto a cambiar en el inicio del segundo tiempo, pues un nuevo gol de Kenedy ha puesto la serie más complicada que nunca, pues ahora necesitan cuatro goles y que su rival no anote otro más, sino tendrán que preocuparse solamente por el título de CONCACAF.