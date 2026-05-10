‘Más que un un plantel es un gran equipo’: Ídolo de Toluca se rinde ante los Escarlatas

La Liguilla del futbol mexicano está en su máximo apogeo. Previo a la Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX, uno de los duelos que más han llamado la atención ha sido el Toluca vs Pachuca, pues el actual Bicampeón del campeonato está a solo una derrota o empate de ser eliminado, no obstante, uno de sus ídolos, Antonio Naelson Sinha, aún cree en el equipo.

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¿Qué dijo Sinha?

El séptimo máximo anotador en la historia del equipo Escarlata declaró para el medio AS que el equipo de Toluca sabe encontrar la fórmula para salir de problemas dentro y fuera del campo, razón por la cual han salido campeones en dos torneos consecutivos, asegurando que esa es su fortaleza.

Yo creo que el equipo ha encontrado la solución en cada una de las personas que trabajan en el club, empezando por el dueño. Es el que invierte, que es el que pone siempre de su parte para que el equipo se mantenga arriba, obviamente con la parte directiva que ha podido escoger bien el cuerpo técnico y jugadores, y además de hacer un gran plantel, hoy tenemos un gran equipo, entonces creo que esa es la clave”, confesó Sinha.

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El ex atacante Choricero, recalcó la importancia de tener un grupo como el que tiene el actual Bicampeón, destacando a su ‘comandante’, Antonio ‘Turco’ Mohamed, quien según Sinha, es el ideal para el equipo.

Más allá de un gran plantel se formó un gran equipo, se encontró el comandante ideal, el tipo que sabe perfectamente cómo se juega en México, el caso de ‘Toni’ (Mohamed) tiene muy bien claro todo lo que puede pasar dentro de una liguilla, dentro de un equipo de futbol, jugando en la liga mexicana, así que estamos contentos hasta el momento”, concluyó.

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Por la remontada

Mohamed y sus diablos cayeron en el duelo de ida ante Pachuca por la mínima de 0-1 en la cancha del Estadio Nemesio Diez, por lo que más allá de llevar desventaja en el marcador también la llevan por ser visitante, pues un empate los dejaría fuera por la posición en la tabla de los Tuzos.

Con 90 minutos por delante y con su boleto a la Gran Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF en la bolsa, Toluca tendrá la tarea de remontar un marcador que si bien no parece imposible, no será fácil.