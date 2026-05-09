Sorpresas el XI de Jardine: Néstor Araujo apunta a la titularidad para el Pumas vs América

André Jardine prepara movimientos importantes para el partido de Vuelta ante Pumas y una de las mayores sorpresas sería el regreso de Néstor Araujo al cuadro titular del América. El defensor mexicano no juega con las Águilas desde el pasado 8 de abril de 2025 y ahora apunta a reaparecer en uno de los encuentros más importantes del semestre.

La posible inclusión de Araujo se da luego de las lesiones de Sebastián Cáceres y Cristian Borja, bajas que obligan al técnico brasileño a modificar su línea defensiva. Además, el central mexicano no arranca como titular en Liga MX desde el 8 de marzo de 2025, cuando América enfrentó a Chivas, por lo que su vuelta representaría una apuesta inesperada de Jardine para buscar el pase.

Néstor Araujo | IMAGO7

Jardine movería piezas tras las lesiones

Después del intenso empate ante Pumas en el Estadio Azteca, América tendría cambios importantes en comparación con el once que utilizó en el primer encuentro. La principal modificación estaría en defensa, donde Néstor Araujo ocuparía el lugar que normalmente pertenece a Sebastián Cáceres.

Además, Miguel Vázquez también aparecería dentro del cuadro inicial, acompañando a Ramón Juárez en la línea de tres centrales. Por las bandas, Kevin Álvarez e Isaías Violante repetirían como opciones para darle amplitud al equipo azulcrema.

En el mediocampo, Jardine mantendría a Erick 'Chiquito' Sánchez como eje principal, aunque Alexis Gutiérrez entraría al once para darle mayor dinámica en la circulación de balón. El movimiento respondería a la intención del técnico brasileño de tener mayor control en la mitad del campo.

André Jardine, entrenador del América | MEXSPORT

Henry Martín arrancaría en la banca

Otra de las grandes sorpresas sería la ausencia de Henry Martín en la alineación titular. El capitán azulcrema comenzaría el partido desde el banquillo, mientras que el ataque estaría encabezado por Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas y el juvenil Patricio Salas.

La posible alineación del América para enfrentar a Pumas sería con Rodolfo Cota en la portería; Miguel Vázquez, Néstor Araujo y Ramón Juárez en defensa; Kevin Álvarez, Chiquito Sánchez, Alexis Gutiérrez e Isaías Violante en el mediocampo; mientras que Brian Rodríguez, Patricio Salas y Alejandro Zendejas formarían el tridente ofensivo.