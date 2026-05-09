LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver Barcelona vs Real Madrid?

El Barcelona recibirá al Real Madrid en una nueva edición del Clásico. El encuentro tendrá lugar en el Spotify Camp Nou, donde ambos equipos se verán las caras en uno de los duelos más esperados del calendario futbolístico español. Este partido promete ser un espectáculo de alto nivel entre dos de los clubes más importantes del mundo, correspondiente a la Jornada 35 de LaLiga.

Osasuna vs Barcelona | AP

El Barcelona llega a este encuentro en un momento excepcional tras conseguir cinco victorias consecutivas. Los culés vencieron a Osasuna por 1-2, previamente derrotaron a Getafe a domicilio por 0-2 y ganaron en casa al Celta Vigo por 1-0. En Champions League, los azulgranas consiguieron una importante victoria ante el Atlético Madrid por 1-2, aunque quedaron eliminados. Golearon al Espanyol por 4-1 en LaLiga. Por su parte, el Real Madrid presenta un rendimiento más irregular con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los blancos vencieron al Espanyol por 0-2, empataron 1-1 con el Real Betis, ganaron 2-1 al Deportivo Alavés, cayeron 4-3 ante el Bayern Munich en Champions League y empataron 1-1 con el Girona.

Jugadores de Real Madrid en partido de LaLiga | AP

El historial reciente entre ambos equipos favorece al Barcelona, que ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos. El duelo más reciente se disputó el 11 de enero de 2026 en la Supercopa, con victoria del Barcelona por 3-2. En el partido de la primera vuelta de LaLiga de esta temporada, disputado el 26 de octubre de 2025, el Real Madrid se impuso por 2-1 en el Santiago Bernabéu. Anteriormente, el Barcelona venció al Real Madrid por 4-3 en LaLiga el 11 de mayo de 2025, por 3-2 en la Copa del Rey el 26 de abril de 2025, y por un contundente 2-5 en la Supercopa el 12 de enero de 2025. Este balance muestra un claro dominio azulgrana en los últimos Clásicos.

Lamine Yamal en un partido del Barcelona | AP

¿Cuándo y dónde ver Barcelona vs Real Madrid?

FECHA: Domingo 10 de mayo

HORA: 13:00 (hora centro de México)

LUGAR: Spotify Camp Nou, Barcelona, España

TRANSMISIÓN: Sky Sports