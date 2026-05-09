Betis deja ir puntos ante Real Sociedad; Fidalgo sigue sin minutos y arriesga el Mundial

El Real Betis empató 2-2 en su visita a la Real Sociedad. En el duelo correspondiente a la Jornada 35 de LaLiga disputado en el Estadio Municipal de Anoeta. El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini dejó escapar la ventaja en la recta final del encuentro, en un partido donde Álvaro Fidalgo nuevamente permaneció en la banca pese a estar convocado.

Durante la primera mitad, el encuentro fue equilibrado, aunque la Real Sociedad dominó la posesión con un 68 por ciento y generó dos remates, uno de ellos a puerta. Por su parte, el Betis fue más efectivo, ya que con su único disparo al arco logró abrir el marcador.

Empate de la Real Sociedad ante. elBetis | x:@RealSociedad

Antony adelanta al Betis y marca el rumbo del partido

Fue en la recta final del primer tiempo cuando Antony marcó la diferencia. El brasileño recortó hacia el centro y sacó un disparo colocado al poste más lejano para romper el cero. Con este tanto, el atacante llegó a ocho goles en la temporada de LaLiga y adelantó a los visitantes.

Apenas iniciado el complemento, el Betis amplió la ventaja. Abde Ezzalzouli firmó una gran jugada individual que terminó en el segundo gol del conjunto verdiblanco, poniendo contra las cuerdas a la Real Sociedad mientras Fidalgo continuaba sin actividad en el banquillo.

Gol del Betis ante Real Sociedad | x:@RealBetis

El conjunto local reaccionó y logró generar peligro constante. Incluso llegó a marcar en dos ocasiones, primero por conducto de Jon Gorrotxategi y más tarde al minuto 67, pero ambos goles fueron anulados tras revisión del VAR, lo que mantuvo con vida al Betis en el marcador.

Sin embargo, la insistencia tuvo recompensa al minuto 80, cuando Orri Steinn Óskarsson conectó un centro de Sergio Gómez para descontar. La presión local se mantuvo y en los minutos finales, una mano dentro del área derivó en un penal que Mikel Oyarzabal convirtió para decretar el empate definitivo.

Real betis vs Real Sociedad en LaLiga | x:@RealBetis

Falta de minutos para Fidalgo y su panorama rumbo al Mundial

Uno de los aspectos que llamó la atención fue nuevamente la ausencia de minutos para Álvaro Fidalgo, quien no ingresó al terreno de juego pese a los ajustes tácticos del Betis. La decisión de Pellegrini ha sido constante en las últimas jornadas, lo que genera incertidumbre sobre su ritmo de competencia.

A pesar de esta situación, el mediocampista apunta a formar parte de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Con la posible ausencia de algunos nombres en la convocatoria, Fidalgo se perfila como una opción para el medio campo junto a otros futbolistas que buscan consolidarse en el proceso.

El empate dejó al Betis en puestos de competencia europea, aunque con la sensación de haber dejado escapar dos puntos importantes en la lucha por asegurar un lugar en la próxima edición de la Champions League. En el cierre de la temporada, cada resultado será clave para definir su posición en la tabla.