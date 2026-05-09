¡Enciende el Clásico! Luis Suárez se burla del Real Madrid

A solo unas horas de que arranque una nueva edición del Clásico Español entre el Barcelona y el Real Madrid, los ánimos están por los aires y ambos equipos buscan llegar de la mejor manera. No obstante, la afición también juega un papel importante, donde una de las últimas figuras del club Culé se unió a la disputa, el charrúa, Luis Suárez.

Luis Suárez con Barcelona

¿Qué hizo Luis Suárez?

El delantero goleador del FC Barcelona dio una vez más de qué hablar, ahora fuera del equipo.Fue gracias a un video publicado en las redes sociales del Braca que ‘Lucho’ encendió la polémica.

FC Barcelona 5️⃣-1️⃣ Real Madrid

El día que @LuisSuarez9 marcó un hat-trick 🇺🇾#LaLigaHighlights pic.twitter.com/KRJVLVWgVE — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 9, 2026

En el video compartido por el club, se puede ver el resumen de uno de los juegos más espectaculares del Barcelona, pues en este el equipo goleó en el Camp Nou al Real Madrid con un humillante marcador de 5-1, donde el protagonista fue Suárez, quien anotó un Hat-Trick.

El ahora atacante del Inter Miami comentó la publicación del Barcelona poniendo dos caritas de emoji, una riendose y otra tapándose el rostro. La acción no pasó desapercibida y de inmediato provocó los aplausos de la hinchada del Barcelona, mientras que algunos valientes del Real Madrid intentaron defender a su equipo.

CAPTURA DE PANTALLA

El mejor Clásico del Mundo

Más allá del comentario del uruguayo, una vez más quedó demostrado por que el duelo entre Culés y Merengues es uno de los más pasionales e importantes del mundo, el cual año tras año levanta el ímpetu de ambas hinchadas sin importar el lugar en la tabla o el contexto en el que lleguen.

Luis Suárez cumplió 1000 juegos como futbolista profesional | X: @FCBarcelona_es

Para la temporada actual de LaLiga, el contexto favorece al equipo que dirige Hansi Flick, pues con solo tres jornadas restantes reciben en casa la posibilidades de consagrarse campeones, pues una victoria los pondría a 14 puntos de su más cercano perseguidor, el cual es ni más ni menos que el Madrid.

Del lado del club de Valdebebas, entre los ojos del mundo por problemas de vestuario y una mala temporada, Álvaro Arbeloa tendrá la tarea de ‘redimir’ a su equipo y conseguir una victoria que más que lejana parece imposible. En caso de sacar los tres puntos de visita, el equipo Blanco se pondría a solo ocho unidades del líder, regresando una ligera esperanza de pelear por la liga.