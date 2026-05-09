¡Histórico! Lionel Messi destroza el récord de Sebastian Giovinco y es el más rápido en alcanzar 50 G/A en la MLS

La leyenda de Lionel Messi en la Major League Soccer (MLS) ha sumado un nuevo capítulo dorado. Este día, el capitán del Inter Miami no solo lideró a su equipo en el marcador, sino que grabó su nombre en la cima de las estadísticas históricas de la liga al convertirse en el jugador que más rápido alcanza la participación directa en 50 goles (Goles + Asistencias).

Hasta hoy, la marca de precocidad pertenecía al italiano Sebastian Giovinco, quien durante su etapa con el Toronto FC había establecido un estándar que parecía inalcanzable. Sin embargo, Messi ha pulverizado dicho registro, demostrando que su impacto en el futbol estadounidense es tan inmediato como devastador.

Inter Miami l AP

El argentino cerró el encuentro con un gol y dos asistencias, participando directamente en la mayoría de las anotaciones de su equipo. Con apenas 64 partidos disputados en la liga, Messi ya registra la impresionante cifra de 41 asistencias y 59 goles

Cifras de otro planeta

Más allá de lo conseguido en la MLS, los números globales de Lionel Messi continúan desafiando la lógica del deporte profesional. Tras su actuación de este sábado, sus registros históricos quedan de la siguiente manera:

Goles en su carrera: 907 anotaciones.

Asistencias en su carrera: 410 pases de gol.

Lionel Messi l AP

Con este ritmo, el campeón del mundo no solo busca llevar al Inter Miami a lo más alto de la Conferencia Este, sino que sigue distanciándose en la carrera por ser el máximo goleador y asistente de todos los tiempos.