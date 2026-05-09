Pachuca se burla del Toluca y les recuerda la escandalosa goleada en la Final del Apertura 2022

Se acerca la Vuelta de los Cuartos de Final entre los Tuzos del Pachuca y el Toluca en el Hidalgo, en donde los dirigidos por Esteban Solari llevan la ventaja mínima, después de la Ida en el Nemesio Diez y ahora buscan sentenciar la serie ante el actual bicampeón de la Liga MX.

A través de facebook una página llamada “Pachuca Dueño De Mi Mente” lanzó su burla a los Choriceros con un pequeño fragmento del partido de Vuelta de aquella Final del Apertura 2022 que quedó registrada por un 8-2 global hacia los mexiquenses.

“La última vez que nos enfrentamos a Toluca en liguilla en la cancha del Hidalgo. Fue el día que consumamos la mayor goleada en una final y el día que llegó la séptima estrella. Venga Pachuca carajo vamos a hacerlo posible una vez más”, se resalta en su posteo”.

Esteban Solari, entrenador de Pachuca | IMAGO7

¿Cómo fue la Ida en el Nemesio Diez?

Con un golazo de Enner Valencia, en los primeros minutos, Toluca cayó 1-0 ante Pachuca en el Nemesio Diez y ahora está obligado a ganar por dos goles en la Bella Airosa si quiere mantener vivo el sueño del tricampeonato.

El “Infierno” se congeló con una obra de arte de Enner Valencia: el ecuatoriano aprovechó un rebote fuera del área, se perfiló y, con un derechazo colocado, la puso en el ángulo para el 1-0 en un simple gesto individual.

Toluca vs Pachuca | IMAGO7

En el arranque del complemento, al 48’, Pachuca parecía ampliar la ventaja con un cabezazo de Sergio Barreto, pero el árbitro Fernando Hernández anuló la acción por una falta ofensiva. Buscando reaccionar, Mohamed movió el banquillo al 60’, dando ingreso a Paulinho, Nicolás Castro y Santiago Simón.

Apenas un par de minutos después, el delantero portugués estuvo cerca de aprovechar un error de Moreno, quien dejó el balón a dos tiempos; Paulinho intentó robarle la pelota y pidió penal, pero el silbante no señaló infracción.

La ilusión escarlata llegó al 84’, cuando Santiago Simón mandó el balón al fondo de las redes, desatando la locura en el Nemesio Diez. Sin embargo, la alegría duró poco: un fuera de lugar previo de Paulinho invalidó el empate y apagó el grito de gol en el estadio.

Toluca celebrando el pase a la Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF | IMAGO7

Toluca llega con el envión anímico