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Futbol

‘Pachuca siempre pelea’: Idrissi previo a la Vuelta de los cuartos de Final ante Toluca

Oussama Idrissi en celebración con Pachuca en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Oussama Idrissi en celebración con Pachuca en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO7
Aldo Martínez
Aldo Martínez 08:32 - 08 mayo 2026
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El jugador de los Tuzos recalcó la importancia de su equipo y su presencia en Liguilla

Los juegos de Vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla están cada vez más cerca, donde uno de los juegos más atractivos es el Pachuca vs Toluca, duelo que si bien parece cuesta arriba para el actual Bicampeón, todo puede pasar. No obstante, varios medios aseguran que la presencia del Diablo en la cancha no es un tema menor, aunque para Oussama Idrissi los Tuzos tampoco son poca cosa.

Oussama Idrissi en celebración con Pachuca en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Oussama Idrissi en celebración con Pachuca en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

El Hidalgo si pesa

Durante una entrevista para el medio ESPN, el mediocampista de Pachuca habló sobre la influencia del equipo en la ciudad y el apoyo que reciben de esta, mismo que ve como un factor importante para el partido de vuelta, comparándolo con situaciones como las que viven Monterrey, Tigres y Chivas.

Pachuca, como ciudad, no es tan grande como otras como Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México. No tenemos la cantidad de afición que tienen otros equipos que normalmente también están en Liguilla. Creo que por eso no se habla tanto de Pachuca. Lógicamente en televisión y redes hablan más de esos equipos, pero nosotros siempre peleamos contra ellos y los partidos se definen en el estadio”, declaró el jugador.
Oussama Idrissi peleando el balón | MexSport

Además del apoyo en la butacas, Idrissi también confesó que en el vestidor el club está más unido que nunca, pue luego de superar una crisis de un par de torneos los, para el Clausura 2026 son uno de los rivales a vencer en Liguilla. 

El semestre pasado también tuvimos una racha importante, con muchos triunfos y buen futbol. Ahí construimos una base para competir. Esta temporada seguimos en la misma línea, varios jugadores están en buen nivel, somos muy unidos, somos una familia y eso ayuda para competir en los partidos”, comentó.
Pachuca celebrando el gol de Idrissi | IMAGO7

¿Cómo está el panorama de Pachuca?

El equipo de los Tuzos no solo fue uno de los que mejor cerró el campeonato, sino que también logró llevarse la victoria en su primer juego de Liguilla, sacando un importante triunfo de 0-1 en el siempre complicado Nemesio Diez de Toluca. 

Ahora tal y como lo dijo el oriundo de Marruecos, desde el Estadio Hidalgo, el equipo hidalguense buscará cerrar la hazaña y eliminar de una vez por todas al actual Bicampeón del balompié nacional. Por su parte, los escarlatas llegarán el domingo 10 de mayo con el ímpetu de sacar al favorito de la llave y seguir su camino rumbo al Tricampeonato. 

Valencia festejando con Idrissi | MexSport
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