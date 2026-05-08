¿Sí o no habrá recorte escolar? Claudia Sheinbaum aclara fin de clases el 5 de junio

La polémica por el posible adelanto del fin del ciclo escolar 2025-2026 sigue creciendo en todo el país y ahora fue la propia presidenta Claudia Sheinbaum quien salió a aclarar la situación tras la ola de críticas y confusión que provocó el anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que la propuesta para reducir cerca de 40 días el calendario escolar todavía no es definitiva y que aún se encuentra en análisis junto con las autoridades educativas estatales y federales.

Sheinbaum reconoció que la iniciativa surgió a petición de distintos estados del país y de algunos sectores del magisterio, principalmente por las intensas olas de calor que se esperan durante junio y julio, además de la realización de la Copa Mundial de Futbol 2026 en México.

“La propuesta viene de los estados de la República. Se juntaron en una reunión los secretarios de Educación de las entidades y a solicitud de maestros se pidió adelantar las vacaciones. Se tomó esta propuesta pero no hay calendario definido, porque es importante que los niños no pierdan clases”, señaló la presidenta.

La SEP adelantó que las clases terminarían el próximo 5 de junio, lo que significa unas vacaciones de 3 meses / Especial

Mundial y altas temperaturas detonaron la propuesta

La posible modificación al calendario escolar comenzó a tomar fuerza luego de que la SEP confirmara que las autoridades educativas analizaban adelantar el fin de clases para evitar afectaciones por las altas temperaturas y por la logística que implicará el Mundial de Futbol 2026.

México será una de las sedes principales de la justa mundialista junto con Estados Unidos y Canadá, mientras que Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey albergarán partidos oficiales del torneo.

Ante este panorama, distintas entidades plantearon la posibilidad de concluir las actividades escolares antes de lo habitual para evitar problemas de movilidad, altas temperaturas y complicaciones operativas durante el evento deportivo.

Sin embargo, la presidenta dejó claro que todavía no existe una decisión final y que el Gobierno Federal busca evitar afectaciones al aprendizaje de niñas, niños y adolescentes.

“Es una propuesta pero no está el calendario completo, vamos a esperar que se decida de manera definitiva”, comentó Sheinbaum.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el recorte al calendario escolar no es oficial pues solo es una propuesta / Especial

La SEP ya había anunciado cambios al ciclo escolar

La controversia comenzó oficialmente el pasado jueves, cuando la Secretaría de Educación Pública confirmó un ajuste al calendario escolar 2025-2026 para escuelas públicas y privadas de Educación Básica y Media Superior en todo el país.

La medida fue aprobada durante la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), donde participaron los titulares de educación de las 32 entidades federativas junto con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

En ese momento, la SEP informó que las clases concluirían oficialmente el próximo 5 de junio de 2026, casi dos meses antes de lo habitual.

Así quedaría el nuevo calendario escolar

De mantenerse la propuesta presentada por la SEP, el calendario escolar sufriría modificaciones importantes en las fechas clave del ciclo 2025-2026.

Las clases terminarían oficialmente el:

5 de junio de 2026

Además: El Consejo Técnico Escolar (CTE), originalmente programado para el 29 de mayo, pasaría al 8 de junio.

Las labores administrativas concluirían el 12 de junio.

El personal docente regresaría el 10 de agosto.

Del 17 al 28 de agosto habría semanas de reforzamiento académico.

El ciclo escolar 2026-2027 iniciaría el 31 de agosto.

La realización del Mundial en México sirvió como pretexto para adelantar el cierre escolar 2025-2026 / Especial

SEP promete reforzamiento académico

Uno de los puntos que más debate ha generado es el impacto educativo que tendría reducir semanas completas de clases, especialmente cuando México enfrenta rezagos importantes en lectura, matemáticas y ciencias.

La prueba PISA 2022 colocó a México en el lugar 51 de 81 países evaluados, situación que encendió las alertas entre especialistas y organizaciones civiles.

Ante las críticas, la SEP aseguró que el ajuste no afectará el cumplimiento de los programas educativos y anunció que del 17 al 28 de agosto se implementarán dos semanas especiales de reforzamiento académico.

Estas jornadas estarán enfocadas en regularización y fortalecimiento de conocimientos para estudiantes de Educación Básica antes del arranque formal del siguiente ciclo escolar.