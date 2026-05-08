Así será el 'Centro Histórico Iluminado' rumbo al Mundial 2026 en CDMX

La Ciudad de México comenzó oficialmente la transformación de uno de sus espacios más emblemáticos rumbo al Mundial 2026. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega del proyecto “Centro Histórico Iluminado”, una estrategia que busca reforzar la seguridad, impulsar el turismo y convertir el corazón de la capital en una experiencia cultural de talla internacional.

Con una intervención de 57 kilómetros iluminados, más de 6 mil luminarias nuevas y la iluminación artística de edificios históricos, el Gobierno capitalino busca que residentes, turistas nacionales y visitantes extranjeros disfruten un Centro Histórico más seguro, atractivo y lleno de vida.

“Estamos entregando esta obra de iluminación a este maravilloso Centro Histórico. Es muy importante empezar a transformar este hermoso lugar que es patrimonio cultural de la humanidad; y esta noche verán un Centro Histórico iluminado”, expresó Clara Brugada durante el evento.

Se busca que residentes, turistas nacionales y visitantes extranjeros disfruten un Centro Histórico más seguro, y atractivo / FB: @ClaraBrugadaM

Más de 6 mil luminarias transforman el corazón de la CDMX

El proyecto de iluminación abarca 134 calles del Centro Histórico y representa una de las intervenciones urbanas más importantes de los últimos años en la capital.

De acuerdo con autoridades de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), se instalaron 6 mil 774 luminarias nuevas, cubriendo 239 manzanas y mejorando la iluminación en calles, plazas, monumentos y edificios históricos.

Además, fueron iluminados: 41 monumentos históricos

15 edificios emblemáticos

7 parques y plazas públicas

73 mil metros cuadrados de fachadas históricas

“Hoy arranca la iluminación de 57 kilómetros en el corazón de la Ciudad de México (...); prendemos, además, 15 edificios históricos”, destacó la mandataria capitalina.

El proyecto de iluminación abarca 134 calles del Centro Histórico / FB: @ClaraBrugadaM

Estos son algunos edificios históricos iluminados

Entre los inmuebles y monumentos que ahora cuentan con iluminación artística destacan:

Banco de Londres y México

Plaza de Santo Domingo

Museo de la Ciudad de México

Museo Vivo del Muralismo

Templo de San Felipe Neri (La Profesa)

Convento de Regina Coeli

Iglesia de San Francisco

Parroquia de Santa María la Redonda

Antiguo edificio de Notarías

Para lograr el efecto visual se colocaron 868 proyectores LED RGB de alta tecnología, diseñados para resaltar detalles arquitectónicos y realzar el patrimonio histórico de la capital.

Algunos inmuebles y monumentos estarán iluminados para resaltar su valor histórico / FB: @ClaraBrugadaM

Mundial 2026 impulsa transformación del Centro Histórico

La estrategia forma parte de un proyecto mucho más amplio rumbo al Mundial de Futbol 2026, torneo que tendrá partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Clara Brugada aseguró que el objetivo es que el Centro Histórico se convierta en un punto de encuentro turístico y cultural para visitantes de todo el mundo.

“Queremos que el Centro Histórico sea una experiencia que convoque al turismo nacional y al internacional; una experiencia que reivindique el honor de ser mexicanas y mexicanos”.

La mandataria también explicó que el programa forma parte de un plan integral de recuperación urbana de 100 puntos, enfocado en: Seguridad

Movilidad

Turismo

Cultura

Vivienda

Desarrollo económico

Espacio público

Medio ambiente

La idea es que el Centro Histórico se convierta en un punto de encuentro turístico y cultural para visitantes / FB: @ClaraBrugadaM

Habrá más policía y nueva estrategia de seguridad

Como parte del rescate del Centro Histórico, Clara Brugada adelantó que próximamente presentará un nuevo proyecto de Seguridad Pública especializado para esta zona de la capital.

La estrategia incluirá: Más elementos policiacos

Mejor capacitación

Atención especializada para turistas y residentes

Refuerzo en vigilancia y movilidad

La mandataria capitalina afirmó que el objetivo es convertir al Centro Histórico en un lugar más seguro y atractivo tanto para quienes viven ahí como para quienes visiten la ciudad durante el Mundial 2026.