Mundial CDMX 2026: Gobierno emite reglas para el Fan Fest, comercios y festivales futboleros

Con la cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026, el Gobierno de la Ciudad de México ya puso orden. La administración encabezada por Clara Brugada publicó en la Gaceta Oficial una serie de lineamientos obligatorios para garantizar la seguridad en los Fan Fest, festivales futboleros y establecimientos cercanos a las zonas de mayor afluencia, especialmente en los alrededores del Estadio Banorte y el Zócalo capitalino.

Estas medidas no solo buscan evitar riesgos en eventos masivos, sino también permitir que negocios y espacios públicos operen bajo condiciones controladas. Entre los puntos más relevantes, se autorizó que establecimientos mercantiles puedan realizar ampliaciones temporales en sus espacios de atención para aumentar su capacidad, siempre y cuando cumplan con requisitos estrictos en materia de protección civil.

En la Gaceta Oficial se publicaron los lineamientos para garantizar la seguridad en los Fan Fest y festivales futboleros / Especial

Negocios deberán cumplir requisitos clave para operar

Uno de los elementos obligatorios será contar con una “carta de corresponsabilidad”, documento avalado por un Responsable Oficial de Protección Civil que certifica que el establecimiento cumple con todas las disposiciones legales en materia de seguridad.

Además, aquellos negocios que superen los límites de un Establecimiento de Bajo Riesgo —es decir, más de 250 metros cuadrados o un aforo mayor a 100 personas— deberán elaborar un Plan de Contingencias Temporal. Este documento deberá incluir un análisis detallado de riesgos internos y externos, así como protocolos claros de actuación ante emergencias.

Como parte de estas medidas, también será obligatorio conformar brigadas multifuncionales capacitadas durante al menos ocho horas en primeros auxilios, evacuación, comunicación y prevención de incendios, lo que refuerza la intención de evitar incidentes durante el desarrollo del evento deportivo más importante del mundo.

Se buscan evitar riesgos en eventos masivos y que negocios cumplan con las normas de operación / Especial

Prohibiciones y reglas en el Fan Fest del Zócalo

El FIFA Fan Fest, que se instalará en el Zócalo capitalino del 11 de junio al 19 de julio, será uno de los puntos más concurridos, con una expectativa de hasta 55 mil asistentes diarios. En este espacio se proyectarán partidos y habrá venta de alimentos y bebidas, pero bajo estrictas normas de seguridad.

Entre las principales restricciones destaca la prohibición del uso de drones, salvo aquellos autorizados por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), lo que busca evitar riesgos en el espacio aéreo durante las concentraciones masivas.

El FIFA Fan Fest se instalará en el Zócalo capitalino del 11 de junio al 19 de julio / Especial

Asimismo, todas las estructuras temporales, como escenarios y pantallas, deberán contar con el Visto Bueno de Seguridad Estructural emitido por especialistas, garantizando que cumplan con las normas técnicas y estén correctamente instaladas para evitar accidentes.

Otro punto clave será el control de accesos y salidas. Las autoridades deberán asegurar que las rutas de evacuación estén completamente libres de obstáculos, incluyendo puestos ambulantes, al menos hasta la primera vía que permita la dispersión del público.

Entre las principales restricciones destaca la prohibición del uso de drones en el Zócalo / Especial

Eventos en alcaldías también estarán regulados

El Mundial no solo se vivirá en el Zócalo. La fiesta futbolera se extenderá a las 16 alcaldías de la CDMX con festivales en espacios como Parque La Bombilla, Tezozómoc, Deportivo Hermanos Galeana, Plaza Garibaldi, Central de Abasto, entre muchos otros puntos estratégicos.